“De la clínica a la discoteca”, Ca7riel y Paco Amoroso explotaron sus signos vitales en el Movistar Arena

En el escenario, como en la vida, no todo empieza cuando se da por “formalmente” iniciado. ¿Acaso la espera para el comienzo del show que Ca7riel y Paco Amoroso ofrecen como presentación de su último álbum es parte del espectáculo? Seguramente sí. O al menos, eso es lo que pareció en la primera de las dos funciones que por estos días están ofreciendo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Mientras el público conversa animadamente en las plateas y se apretuja en el campo, suena una música que no proponen la menor atención ni tampoco motiva la menor resistencia del oído. Al mismo tiempo, dos pantallas ubicadas bien arriba del escenario, muestran frases adjudicadas a celebridades de distintas áreas, referidas al cuidado y la valoración personal. Serían citas (¿aforismos?) de actores y actrices (Jennifer Aniston, Tom Hardy), gurúes del bienestar (Osho, Dave Asprey), acaudaladas celebrities (Kim kardashian), filósofos de la administración (Peter Drucker) y reyes de la tecnología (Steve Jobs, Elon Musk. Mark Zuckerberg).

Ca7riel y Paco Amoroso presentaron su último álbum en el Movistar Arena IRISH_SUAREZ

“El amor es la meta, la vida es el viaje”; “No puedes rendir si no te recuperas”; “Tu cuerpo es tu activo más importante”; “La mente es todo, en lo que piensas te conviertes”; “Lo que se mide se mejora”; “El cuerpo siempre habla lo que la mente calla”; “La innovación distingue a un líder de un seguidor”. Y así podríamos seguir con decenas y decenas de frases que se superan, unas a otras, entre la hora propuesta para el inicio y los 20 o 25 minutos que pasan hasta que la música de los protagonistas comienza a sonar.

Paco Amoroso IRISH_SUAREZ

¿En cuál o cuáles de estas frases ponemos al fenómeno Ca7riel - Paco Amoroso? ¿Quizá en esta de Osho: “Tus pensamientos crean tu realidad”? ¿Quizá en esta otra que fue la piedra filosofal de Mark Zuckerberg? “Muévete rápido y rompe cosas”

Cuando los muchachos finalmente ganan el escenario todo se rompe y se rearma, a cada instante. Con cada canción. Deliberado o no, el anuncio de la salida de un nuevo álbum, a finales del año pasado, y su inmediata postergación, por al menos un par de meses, terminó siendo una reacción en cadena que permitió mostrarles el camino para crear el marco ideal de este nuevo proyecto. El colapso o estrés sufrido por Paco y Cato dio pie a una historia que incluía una clínica de rehabilitación y una filosofía de bienestar para que Free Spirits, el disco en cuestión, tomara vuelo. Así las cosas, el escenario se transforma en una clínica de recuperación con sillones-camillas para Ca7riel y Paco, para asistentes camuflados de enfermeros y enfermeras, para la banda de músicos vestida al tono, y más atrás, para una gran troupe de figurantes, que simulan ser otros pacientes de la clínica Free Spirit Wellness Center.

Ca7riel IRISH_SUAREZ

Todo el espectáculo transcurre en torno a esta situación de recital dentro del marco de una internación y bien se puede entender así. Aunque los chistes se disfrutan solo cuando se conoce todo lo que ocurrió entre la salida del álbum y estos recitales (o, incluso, en la previa del estreno del disco). En un momento, una especie de jefa de enfermería encarna el avatar de Sting, que se comunica por tecnología de última generación desde la Free Spirits Wellness Center, adonde asistieron Paco y Ca7riel.

Cada cosa que sucede pudo haber surgido de una idea pequeña, que en manos de este dúo queda totalmente exacerbada. Claro que para llegar hasta aquí mucho se habrá dado sobre la marcha (¿por aquello de moverse rápido y romper cosas?); incluso los duetos menos pensados: Sting, Jack Black.

Sting, con Ca7riel y Paco Amoroso

Varias de las canciones del nuevo álbum son las primeras que sacuden al público: “Nada Nuevo”, AyAyAy”. Por allí se cuela “Diosa” y el público supera con su voz coral el volumen vocal de los cantores. El campo es una marea de gente que llevó al Movistar Arena al tope de su aforo.

Mientras tanto, sobre el escenario aparecen cables para electrocardiograma y una bolsa de suero que zarandean de un lado para otro, por la pasarela que se mete en el corazón del campo. El show está trabajado desde unas pocas ideas y con efectiva economía de recursos. Hay cuatro pantallas. Una para cada uno de los anfitriones y las dos restantes para mostrar en todo momento sus signos vitales y las letras de las canciones.

Paco Amoroso IRISH_SUAREZ

La ropa que fueron perdiendo en el camino se renueva en el segundo bloque, más visceral. ¿Por qué? Porque Ca7tiel agarra por primera vez la guitarra para “Hasta Jesús tuvo un mal día” y toda la banda crece. El pulso de cada músico cambia de plano, gana protagonismo, el groove mejora, la sangre corre mas fuerte. La rumbera “Vida loca”, impone su pulso; lo mismo sucede con el aire de bossa de “Goo Goo Ga Ga”. Tanto que alguna chica que se pone mimosa arroja al escenario ropa interior con las caras de Paco y Ca7riel.

Ca7riel IRISH_SUAREZ

“Impostor” es el más claro ejemplo del nivel que tiene la banda sobre el escenario, con esas transiciones que van del jazz de los setenta a la fusión de los ochenta, y de allí al swingueado de un walking bass cuando Ca7riel propone su solo de guitarra con scat.

Un rato después, será tiempo de una caminata terapéutica que los dos hacen por las gradas -donde se encuentra ubicado ese coro de internos de la clínica, todos vestidos con sus batas-. La escena muestra que entre los figurantes hay famosos, algunos rockeros de vieja escuela y relaciones cercanas (no falta un beso que Ca7riel la da a la cantante Chita). También se la ve a Esmeralda Mitre, que le da un beso (pero de amiga) a Paco.

Paco Amoroso IRISH_SUAREZ

A esas alturas ya suena “Mi mejor amigo”, con su velocidad crucero de disco-soul, y dispone la antesala de los imbatibles “Dumbai” y “Baby Gangsta”. El juego, como un tenis de dobles aunque sin rival (porque al otro lado, el público es manso y obediente), tiene bien determinado el rol de cada uno. Si Paco Amoroso sostiene las canciones y marca el rumbo porque sus parlamentos suelen ser más largos, Ca7riel intercepta y amplifica. Temas como “A mi no” sacan lo mejor de este histriónico cantor y violero.

ca7riel y paco amoroso tirandose al publico al final del show lo que es saber ser hijos del SHOW pic.twitter.com/5GAR6X3Bjd — mar (@popstarmount) May 15, 2026

El último tramo se convierte en una gran discoteca de rojo pasión, efectos láser y la muchedumbre de figurantes (famosos, influencers, rockeros) que hacen su estudiantina sobre la pasarela. Final discotequero, pero siempre al estilo de Cato y Paco, con virales del estilo de “Culo con Caca” y otras escatologías que son las delicias del público. Un gran caos, absolutamente bien organizado.