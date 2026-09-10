Septiembre a puro tango: tres festivales que se imponen en la agenda porteña

Septiembre se perfila como el mes más tanguero del año. Comenzó con una final. En realidad, con dos, porque el 1 y el 2 de febrero se consagraron los nuevos campeones de baile, del Festival y Mundial Buenos Aires Tango 2026, con las dos galas de tango Pista y Escenario, que se realizaron en el Teatro Gran Rex. Un día después comenzó en el Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772) una nueva edición de Facaff, que se extenderá hasta finales de mes. Este fin de semana Ciudad Cultural Konex ofrece su Experiencia Piazzolla, y entre el 17 y el 27 se realizará la cuarta edición del Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero. Veamos cada uno en detalle.

De amplio espectro

La familia de artistas del Club Atlético Fernández Fierro estrenó la última semana la octava edición de su festival. El Facaff tiene agendadas, hasta fin de mes, 15 funciones que serán fieles al espíritu que lo representa desde sus inicios, como una buena vidriera (independiente, alternativa) del tango actual. “Es un orgullo para nosotros poder dar continuidad a esta cumbre del tango de hoy, ya vamos por la octava edición y muchas agrupaciones han tenido su espacio en este festival -explica Walter Coccaro, organizador del festival-. A través del Facaff propiciamos conciertos de agrupaciones consagradas, así como propuestas que no cuentan con un circuito propio de difusión en el ambiente musical porteño. Nos centramos en la autogestión musical, artística y laboral, apoyando toda manifestación que se encuentre fuera de los canales tradicionales de comunicación masiva”.

La Fernández Fierro en acción Chili

Especialistas en “fueyes”

Entre el 17 y el 27 se realizará el festival que está específicamente dedicado al bandoneón y lleva el nombre de uno de sus grandes cultores, Osvaldo “Tano” Ruggiero, músico que pasó por las filas de Osvaldo Pugliese y el Sexteto Tango. Esta edición estará dedicada a Víctor Lavallén, artista que compartió fila de bandoneones con Ruggiero en aquellas dos emblemáticas formaciones tangueras.

El ciclo de conciertos, desde su inicio, está organizado por los dos hijos bandoneonistas de Ruggiero, Daniel y Adrián: “La idea es mostrar el pasado, el presente y el futuro del instrumento a través de actividades variadas como conciertos, charlas, documentales, milongas, muchas con entrada gratuita, en distintos barrios y sedes para poder acercar a la mayor cantidad de personas posibles este maravilloso instrumento”.

Por su parte, su hermano agrega: “Gestamos la idea de este festival a partir de la celebración del centenario del nacimiento de nuestro papá Osvaldo, cuando presentamos el disco Rompelo Tano y también creamos Fábrica Argentina de Tango, una asociación civil sin fines de lucro que intenta revitalizar al tango en la escena académica y musical. Este Festival promueve poner en foco al instrumento en todas su formas y géneros, que se sepa de su vitalidad, de que es un ente cultural vivo, lleno de intérpretes, entre ellos muchos chicos y chicas jóvenes que lo disfrutan y defienden. Este Festival se propone también como espacio de resistencia, de salir del bronce para demostrar el alcance y la actualidad que tiene, para hacer una especie de salvaguarda patrimonial, porque el bandoneón es una parte esencial de nuestra identidad y necesitamos seguir garantizando el acceso a su aprendizaje y su difusión. Y, por último y no menos importante: este festival es un esfuerzo colectivo: lo hacemos entre un montón de músicos y de espacios, lo organizamos colectivamente entre todos para que la llama de bandoneón siga encendida.”

Dos noches de tributo

Experiencia Piazzolla va por su quinta edición. Este fin de semana tendrá cuatro conciertos interesantes con propuestas diversas. “Se convoca a artistas muy virtuosos y personales, y propone distintas aproximaciones a su obra, desde lo instrumental hasta sus canciones, así como cruces generacionales y de géneros como el tango, el jazz, el rock, el folclore o la música clásica, siempre con el bandoneón como protagonista, como lo era en la vida de Astor”, dice Nicolás Guerschberg, su director.

Agenda Completa

Experiencia Piazzolla. 12 y 13 de septiembre, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131

Sábado 12. Bandoneonazo, con dirección de Néstor Marconi. A las 19, en el Auditorio. Chango Spasiuk, Julieta Laso, Maggie Cullen, Chino Laborde, Mat Alba con el Quinteto Experiencia Piazzolla, a las 21, en la Gran Sala.

Bandoneonazo, con dirección de Néstor Marconi. A las 19, en el Auditorio. Chango Spasiuk, Julieta Laso, Maggie Cullen, Chino Laborde, Mat Alba con el Quinteto Experiencia Piazzolla, a las 21, en la Gran Sala. Domingo 13. An Espil y Cirilo Fernández, a las 18.30 en el Auditorio. Escalandrum, que presentará Piazzolla 74, a las 20, en la Gran Sala.

Escalandrum Juan José Bruzza - Teatro Colón

Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero

Jueves 17, a las 17: Dúo Solera-Avalos, integrado por el bandoneonista argentino Rodrigo Avalos y la bandoneonista panameña Heyni Solera en el Ciclo los 100 años de Melos, en El escritorio de Melos, J.D. Perón 1560. Entrada Libre.

Viernes 18, a las 17: Clase Abierta sobre la música de Astor Piazzolla dictada por el bandoneonista Matías Gobbo en Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”, Crisólogo Larralde 5095. Entrada libre.

Sábado 19, a las 20: Violentango y Milagros Caliva Trio (Milagros Caliva - bandoneón y voz Milagros Arancet - Voz Marcos Flores - guitarra) en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772.

Domingo 20, a las 19: Ruggiero/López en Naesqui, Charlone 1400. Entrada libre. Invitados: Chino Laborde y Camil y Juan en danza.

Domingo 20 Fueyeritos en concierto. Fueyeritos es un espacio donde se les brinda a los jóvenes una puerta de entrada a este maravilloso instrumento. Al taller asisten niños y jóvenes de entre 8 y 24 años, algunos de ellos sin instrumento propio, pero se les da la posibilidad de trabajar con los bandoneones de La Casa del Tango de Rosario. El domingo 20, a las 11 en La Casa del Tango, Av. Illia 1750, Rosario.

Martes 22, a las 19. Pablo Jaurena presenta Fueyerías con invitados. Entrada libre. En la Universidad Nacional de las Artes, UNA, Avenida Córdoba 2445.

Daniel Binelli, Pablo Jaurena, Santiago Segret y Daniel Ruggiero, en una de las grabaciones de Fueyerías Yael Szmulewicz

Miércoles 23, a las 20, Presentación del documental Rompelo Tano coordinado por Yael Szmule, en la Carbonera Cine, Carlos Calvo 299. Invitados: Augusto De Antoni, director del documental. Además, Jaime Granda, bandoneonista, presenta su trabajo Osvaldo Ruggiero y la escritura eficiente para bandoneón en la orquesta típica. Entrada 12.000 pesos en Passline.

Jueves 24, a las 19.30, El Quinteto Criollo González Calo, junto al poeta y cantor Juan Serén en EMPA, Vélez Sársfield 680, Avellaneda. Entrada libre.

Viernes 25, a las 18, Flor de Lío con Nelson Ibarra en Naesqui, Charlone 1400. Entrada libre.

Sábado 26, a las 20, Orquesta Típica Víctor Lavallén + Orquesta Típica Daniel Ruggiero, en CAFF, Sánchez de Bustamante 772.

Domingo 27, a las 19, Milonga de Cierre con DJ de vinilos de tango y concierto de la Orquesta Sentimental y Canyengue en la Asociación Correntina General San Martín, Paraguay 5131. Bono contribución: 10.000 pesos; jubilados, menores de 16 y estudiantes, gratis.

Facaff Hasta el 27 de septiembre, en CAFF, Sánchez de Bustamante 772.