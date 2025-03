Shakira: la emotiva despedida de “La loba” de su “manada” y el fuerte mensaje por el Día de la Mujer

En febrero de 1995, una joven Shakira comenzaba la grabación de aquello que se convertiría en un hito en su carrera musical y en la industria del pop latino, catapultándola a la fama internacional. Pies descalzos, su tercer álbum de estudio lanzado en octubre de ese mismo año, trajo un sonido fresco fusionando pop y rock con letras profundas y llenas de sensibilidad. Anoche, en el segundo show que la artista colombiana brindó en el Campo Argentino de Polo, fueron precisamente las canciones de ese disco de hace treinta años las que protagonizaron uno de los momentos cúlmines y más celebrados de la noche. “Me encontré a esa niña de pantalones de cuero que quería cambiar el mundo y el que cambió fue su mundo”, pronunció la voz en off de la propia cantante promediando la mitad del show, antes de dar pie a la poderosa y rockera “Pies descalzos, sueños blancos” y la íntima “Antología”, que les cantó a sus hijos Sasha y Milan, presentes entre el público.

A pesar de las vicisitudes que tuvo su accidentado paso por Sudamérica con su tour mundial “Las mujeres ya no lloran”, en las últimas semanas, la diva demostró que está dispuesta a no fallarle a sus fans. A lo largo de dos horas y media de show hizo un recorrido por gran parte de su discografía, desde clásicos noventosos cargados de nostalgia hasta hits bailables de su último disco, con un espectáculo que conceptualmente puso el foco en el empoderamiento femenino y la resiliencia, y que se destacó por un imponente despliegue escénico, visual y coreográfico. Aquello quedó grabado en la memoria de todos los asistentes que pudieron reencontrarse con ella y ser testigos, durante dos noches inolvidables, de cada una de sus facetas. O al menos, de las que han podido conocer hasta ahora.

En un show que guardó bastante similitud con el de la noche anterior, aunque esta vez sin el acecho de una tormenta, “La fuerte” fue la elegida para darle a su segunda presentación en Buenos Aires un inicio festivo en tono house discotequero, para dar lugar luego a “Girl Like Me”, en la que la cantante cambió su traje y lentes de sol por un sensual vestido de glitter rosa y celebró el orgullo latino. No tardó en ponerse retro y encender el delirio de sus fans con un mix entre “Las de la intuición” y “Estoy aquí”, para luego calzarse una guitarra electroacústica y deleitar con la catártica y rockera “Inevitable”.

Shakira y un agradecimiento al cielo: la tormenta que se desató luego del primer show, no afectó al segundo LA NACION/Santiago Filipuzzi

Sus canciones atraviesan y le hablan a distintas generaciones y eso se notó entre las asistentes, en su gran mayoría mujeres de distintas edades, desde aquellas que la siguen de su época noventosa hasta las que la conocieron en su etapa de reggaetón, o las más nuevas que empezaron a escucharla por su colaboración con Bizarrap o un trend de Tik Tok.

“Estos últimos años no fueron fáciles para mí, incluso estas últimas semanas. La vida no es perfecta y de las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Nosotras después de cada caída nos levantamos un poquito más sabias y más fuertes porque las mujeres somos capaces de sanar a un mundo, de reparar lo que otros dañan, de unir lo que otros separan. Feliz Día de la Mujer”, pronunció la artista, en referencia al Día Internacional de la Mujer, con el que el mensaje de empoderamiento y sanación que predica adoptó un color aun más significativo. Luego estuvo lista para ofrecer su lado más vulnerable con “Don’t Bother” y abrir su corazón con “Acróstico”, durante el cual sus hijos cantaron junto a ella a través de las pantallas.

El show de Shakira es un arsenal de estímulos visuales y sonoros LA NACION/Santiago Filipuzzi

Pero también hubo momentos para la Shakira más reggaetonera, exótica y salvaje, que llevó el perreo hasta el piso con “TQG”, hipnotizó con sus caderas en el himno “Hips don’t Lie” y puso tintes de salsa y de bachata en “Chantaje” y “Monotonía”. Más tarde se sumaría al combo una performance magnética y sensual de “Ojos así”, en la que encendió al público convirtiendo sus movimientos y contorsiones en su arma letal, poseída por su ascendencia libanesa. Su performance perfecta no le quitó en ningún momento poder al enorme potencial de su voz, ni tampoco su sonrisa, su calidez o su cercanía y conexión con sus fans. Es una show-woman todo terreno y su energía es electrizante y magnética.

“Yo crecí en una época en la que al hombre cuando llegaba a los cuarenta años sin mujer ni hijos se le llamaba soltero de oro. En cambio, para nosotras, las mujeres, no es lo mismo. Yo creo que se puede ser feliz de un lado o del otro, soltero o casado, lo importante es sentirse libre. Porque el amor por el otro es muy bonito, pero es más bonito aun el amor propio”, soltó como preámbulo antes de bailar sobre una “S” gigante “Soltera”, hit de su última era, que ya se ganó su lugar en Tik Tok y que llegó después de su divorcio de Gerard Piqué.

La colombiana cumplió con creces y sus fans argentinos ya esperan por un pronto regreso LA NACION/Santiago Filipuzzi

La presentación de una serie de mandamientos para su “manada” y la aparición de una enorme loba inflable en el escenario marcaron el comienzo del cierre del show con “Loba”, a lo que le siguió un explosivo final y despedida con “BZRP Music Sessions #53″, la famosa colaboración que tiene con Bizarrap y que originó la frase “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, con la que hizo catarsis para atravesar el fin de su matrimonio y que le dio nombre a su último álbum y al tour que la trajo al país.

“Gracias por haber estado ahí cuando me faltaban las fuerzas y cuando necesité sentirme querida”, selló la noche la cantante, manifestando la importancia del apoyo de sus fans. Dijo que no fue fácil, pero está de vuelta. Multifacética e ícono del pop mundial, con hits de ayer y de hoy, y la calidez y versatilidad que la caracterizan. Sorprendiendo y superándose a sí misma con shows de otro nivel. Y sus fans siempre con la esperanza de volverla a ver.

