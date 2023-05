Shakira y su nueva vida: qué dice “Acróstico”, la canción que la colombiana dedicó a sus hijos

escuchar

Shakira sigue haciendo catarsis de su divorcio del futbolista catalán Gerard Piqué a través de las canciones. Conocido el éxito de sus últimos lanzamientos, especialmente de la BZRP Music Session que grabó con Bizarrap, ahora busca otros aires con la canción que tituló “Acróstico”.

Quizás por el clima del Caribe (ya está instalada en Maimi y con una nueva vida social) o porque luego de un año pudo dar vuelta la página, ahora se concentra en una canción que está dedicada a sus hijos, y en la que dice que la vida sigue y que el amor más duradero es, justamente, el filial . Además, si bien en la letra le habla directamente a una persona, con las primeras letras de los versos de varias estrofas se pueden construir acrósticos que conforman los nombres de sus hijos, Milan y Sasha.

La letra parece una autorreferencia a todo aquello que vive desde principios del último año. Y en esta “ficción” de tres minutos toma una referencia en singular (a un hijo o a una hija), aunque en la vida real sean dos varones.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar …”, dice en la primera estrofa, como una manera de volver a concentrarse en la situación familiar luego del huracán que la atravesó en su vida de pareja.

“Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla”, dice más adelante, en referencia a su divorcio de Piqué. " Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios. Que solo te salga amor de esos labios, si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran”, dice más tarde, y antes de volver a posar la mirada sobre los hijos: “Lo único que quiero es tu felicidad. Y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.”

El video es de lo más explícito. Muestra su mensaje a través de la animación y como un verdadero guiño al público infantil. Se ve a un ave que lleva comida al nido donde están sus dos pichones.

Shakira bajo el sol de Miami @f1/Instagram

Según su sello discográfico, “en esta balada junto al piano, Shakira utiliza su icónica y seductora voz para mostrar una emoción cruda y vulnerable”. También se aporta información sobre sus últimas actividades. Durante el último fin de semana, Shakira fue honrada como la primera Mujer Latina del Año por Billboard en el evento inaugural Mujeres Latinas en la Música, también conocido como la gala Latin Women in Music. Este logro se suma a un año destacado para este ícono mundial, quien es la primera artista en tener dos canciones en el puesto número 1 del Global Top 50 de Spotify y en colocar dos canciones en el top 10 este año en los listados Billboard 200 y Billboard Hot 100.”

También tiene los dos singles en español de una artista femenina que alcanzan las posiciones más altas en la historia del Billboard Hot 100 en todos los géneros, con “Sessions #53″ y “TQG”. Shakira ya ostenta el título de la artista latina femenina que más ha vendido en la historia -dice el comunicado de Sony Music-, con una trayectoria de décadas marcada por la innovación y el éxito, pero ha continuado solidificando su estatus legendario en el último año debido al éxito rotundo de sus cuatro últimos éxitos: “Te Felicito”, “Monotonía”, “Music Sessions #53″ y “TQG”.

Su primer single de 2023, “Music Sessions Vol. 53″ con Bizarrap, hizo historia al debutar en el puesto número 1 a nivel mundial y romper 14 récords mundiales Guinness . Ahora es la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia y el quinto debut más alto en la historia de Spotify. En 24 horas, la canción rompió récords en Spotify con más de 14 millones de reproducciones y en YouTube con más de 52 millones de vistas. Ambos interpretaron la canción frente a un público entusiasmado que cantaba junto a ellos en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, convirtiéndose en una de las actuaciones musicales más vistas en la historia del programa.

Además, su single “Monotonía”, en colaboración con Ozuna, rompió récords al convertirse en el debut más grande en español de 2022, el mayor debut en solitario de una mujer en YouTube y el mayor debut de su carrera. En este momento, Shakira ocupa el sexto lugar en el mundo en la lista de oyentes mensuales de Spotify. Actualmente, está grabando su próximo álbum de estudio.

LA NACION

Temas Shakira