Chantal Abad habló del conflicto en Cocineros Argentinos: su relación con Juan Ferrara, cuándo vuelve al programa y las palabras de contención de Jairo

Con un tono mucho más reflexivo del que suele utilizar cuando explica el paso a paso de una receta, Chantal Abad habló del conflicto que se desató en Cocineros Argentinos, el ciclo de cocina hace 15 años ocupa un lugar central en la grilla de la TV Pública, en el que quedó involucrada como consecuencia de la salida de Juan Ferrara, un histórico integrante del ciclo. En una charla con Intrusos en el Espectáculo, la cocinera contó el detrás de escena del escándalo, habló de cómo está su relación hoy con Ferrara, explicó que tiene que pasar para volver al ciclo y compartió el dulce gesto que tuvo con ella Jairo.

La interna salió a la luz cuando hace una semana Ferrara compartió un posteo en su cuenta de Instagram en donde, a través de unas emotivas palabras de despedida, reveló su partida de Cocineros Argentinos. De inmediato, las miradas se depositaron en Abad, y trascendió que el enojo del chef surgió porque se sintió desplazado del puesto de conductor. A las especulaciones se sumó un tendal de mensajes agresivos en las redes, lo que empujó a Chantal a tomarse algunos días y poner una pausa en su participación en el envío.

“Estoy en principio movilizada, pero hoy ya estoy más tranquila. Sé que el tema se tocó ayer en un montón de lugares y por suerte se aclaró bastante”, arrancó la nota Chantal, y explicó que también fue importante para ella que haya salido a hablar Ferrara, a pesar de que apenas trascendió la información fue al primero que llamó. “Yo me enteré de los rumores el martes porque un amigo me escribió por WhatsApp”, reveló, y recordó que lo primero que hizo fue mandarle un mensaje a Juan, y él de inmediato le respondió. “Quiero decirte que esto es un tema mío con la productora, que no tiene nada que ver con vos”, contó que le respondió Ferrara .

Chantal también rescató el gesto de su colega, quien luego de su posteo salió a aclarar la situación porque se había vuelto muy incómodo para los dos. Luego, aclaró que con Juan no compartieron pantalla porque ella debutó el 4 de abril, cuando él ya se había ido, y dio detalles de la forma en la que el cocinero fue apartado de la TV Pública. “¿Él renuncia al programa o es desafectado?” le preguntó Marcela Tauro. “Lo que yo me entero el martes a raíz de todo esto, cuando yo le escribo a él, es que a él lo desvincularon”, reveló.

Chantal Abad y Juan Ferrara, los protagonistas del último conflicto en Cocineros Argentinos Prensa Cocineros Argentinos

“Juan está enojado no con Chantal sino con la productora, dice que lo desvincularon de manera desprolija”, intervino en ese momento Guido Zaffora. El panelista agregó además que Ferrara está con otro trabajo pero que, a pesar de eso, trabajó 15 años en Cocineros Argentinos y que hubo desprolijidades en la manera en la que se comportó la empresa. Florencia de la V, por su parte, contó que el conflicto con Ferrara se suscitó cuando comenzó a negociar con El Nueve para participar del programa que conducía Guillermo Calabrese, Qué mañana!. Además, en la mesa recordaron que muchos cocineros se fueron del envío de forma desprolija, y mencionaron entre otros a Narda Lepes y a Sofía Pachano.

Luego de escuchar atenta las especulaciones, Abad se desmarcó y explicó el motivo de su angustia. “ A nadie le gusta quedar involucrado en este tipo de líos, en este tipo de escándalos. Sobre todo cuando se trata de la fuente de laburo de alguien. Es muy difícil. Cuando se trata del laburo de alguien es muy difícil, porque yo lo vivo de un lado y del otro: es mi fuente de trabajo, es con lo que yo me sustento, es lo que hago hace un montón de años. Entonces de repente quedar en medio de un rumor así es feo”, reconoció, aunque destacó el gesto de Juan y de la producción de aclarar lo sucedido de forma pública.

Luego de explicar que le pidió a la producción un tiempo para poder entender lo que sucedió y ordenarse con el objetivo de volver más tranquila, la cocinera confesó que lo que más la afectó fue la agresión de la gente que la atacó en las redes y la angustia que le provocó a su familia este problema. “Cuando la gente que a vos te quiere se pone triste, te da bronca”, compartió.

Consultada por los egos que habría en el rubro de la gastronomía por el crecimiento de la profesión en los medios, Chantal resaltó que en su caso, y en Cocineros, eso no pasa. En cambio, destacó la camaradería del grupo, el apoyo que recibió de todos los integrantes del ciclo y agradeció a cada uno de ellos. “Hay mucho trabajo. Es un rubro que ha crecido un montón, que se ha posicionado y que cada vez toma más preponderancia”, contó. Además, explicó que en realidad no son tantos los cocineros que hacen televisión y que todos se llevan bien.

Chantal Abad es parte del show gastronómico que ya es un clásico de la televisión abierta (Fuente: ARCHIVO)

Sobre su regreso al programa, la cocinera confirmó que será el próximo lunes. Además, recordó que cuando la convocaron por primera vez para hacer un reemplazo la llamó a Ximena Saez para saber si estaba todo bien y estaba de acuerdo y que en este nuevo llamado la propuesta no fue conducir todos los días, como se especuló en un momento. También confirmó que, si bien no están peleadas, la relación con Soledad Fandiño cuando trabajaron juntas no fue la mejor.

Por último, consultada por la reacción de su familia política al verla envuelta en semejante lío -Chantal está de novia con Yaco González, hijo de Jairo- la conductora no tuvo más que palabras cariñosas. “Le quiero preguntar qué dijo la pareja, Jairo qué opinó sobre esto, que es un prócer. Capaz que te dijo ´tranquila chiquita, calmate, te pongo una canción ́”. “Si”, respondió de inmediato Chantal. “Eso. La verdad es que solo recibí una energía súper amorosa, el apoyo, el aguante… Me bancan, están ahí. ¿Qué podés esperar de gente así? Es todo amor”, cerró.

