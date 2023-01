Shakira y Bizarrap estrenaron una nueva canción con críticas Piqué

escuchar

La espera terminó luego de tanta intriga. Shakira y Bizarrap dieron a conocer esta noche la canción que produjeron juntos, en el marco de las BZRP Music Sessions, que son el gran éxito del productor argentino. A tal punto que ni la gran diva colombiana quiso estar afuera de esta colección de hits, con la que Bizarrap, a partir de sus colaboraciones con cantantes de la música urbana, se dio a conocer al mundo. Como muchos de los temas que Shakira estrenó el último año, está asociado a la ruptura con el futbolista Gerard Piqué. Y en éste levantó la apuesta.

“Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo/ No quiero otra decepción”, entona Shakira, sobre una base muy electrónica, bailable y veraniega. Y allí se los ve en la “session”: Ella vestida con top rosado y chaqueta verde-amarillo; él con campera deportiva azul de tiras blancas, sentado de espaldas a la cámara, asomando solo los brazos por detrás de la silueta de Shakira (es la típica ubicación de Bizarrap en sus Music Sessions).

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión (...) Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está para tipos como tu”. Al parecer, la ruptura amorosa parece seguir siendo el tema recurrente de esta cantante, ya que se puede establecer un link con los lanzamientos anteriores, que realizó en 2022.

Y puede redoblar la apuesta en cada tema. En este, la cantante dice: “Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. / Entendí que no es culpa mía quе te critiquen / Yo solo hago música, perdón quе te salpique/ (...) Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Y en cada estrofa da un paso más: “Tiene nombre de persona buena, /claramente, no es como suena/. Es igualita que tú/ A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú.”

La colaboración entre estos artistas comenzó a hacer ruido días atrás y por varios frentes. El lunes apareció la primera pista de este enigma. Una avioneta sobrevoló durante varias horas algunas de las playas de Mar del Plata con un cartel de fondo blanco y letras oscuras en la que flameaba un mensaje: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23″. La acción se replicó al mismo tiempo por el espacio aéreo de las playas de Miami, ciudad en la que la colombiana ha decidido instalarse tras su polémico divorcio del futbolista.

Al día siguiente, Bizarrap dio detalles de cómo y cuando se conocería el proyecto que lo unía a la cantante. El posteo de Bizarrap fue simple y efectivo. Era la foto que lo mostró junto a Shakira y, como única explicación (casi a modo de epígrafe), que se trataba de su BZRP Music Session #53. Con eso fue suficiente para meterse en las trends del día y generan el interrogante que se terminó de responder este miércoles.

Shakira viene de un par de lanzamientos en 2022 que parecían girar de manera más o menos explícita, sobre el mismo tema: su situación sentimental. Lo que empezó como una gran historia de amor, entre una famosa cantante internacional y un futbolista de elite, terminó en una estrepitosa separación con rumores de infidelidad, hijos en el medio y un corazón roto. Tras 12 años juntos, la relación entre Shakira y Gerard Piqué había llegado a su fin. En medio de cuestiones judiciales, durante los últimos meses del año pasado se sumaron capítulos que fueron musicalizados por las canciones que fue estrenando. A finales de octubre la cantante publicó “Monotonía”, que por lo que dice en la letra, sus fans afirman que estaba dedicada a su expareja. Sin embargo, la anterior, “Te felicito”, que había estrenado en junio, parecía mucho más explícita.

“Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso. / Me di cuenta que lo tuyo es falso,/ fue la gota que rebalsó el vaso. / No me digas que lo sientes, /eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes/ Te felicito, qué bien actúas, /De eso no me cabe duda. / Con tu papel continúa, /Te queda bien esе show / Te felicito, qué bien actúas / Dе eso no me cabe duda. (...) Esa filosofía barata no la compro/ Lo siento, en esa moto ya no me monto/ . La gente de dos caras no la soporto / Yo que ponía las manos al fuego por ti/ Y me tratas como una más de tus antojos. / Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, / los tengo rojos de tanto llorar por ti./ Y ahora resulta que lo sientes, / Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. (...) Hablándote claro, no te necesito. / Perdiste a alguien auténtico. / Algo me decía por qué no fluiamos/ Te va a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos. / (...) No me cuentes más historias, no quiero saber/ Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. / Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. / Te felicito, qué bien actúas”

Las “sessions” y los shows

Por el lado del “Biza”, hay un futuro muy promisorio con la actividad de vivo. Desde sus presentaciones en festivales como el Lollapalooza de Argentina, comenzó a hacer giras y tuvo un gran éxito en España. Sin embargo, más allá de su incipiente carrera como DJ, el pilar donde se sustenta la exitosa carrera de Bizarrap es su serie Music Sessions, que representa colaboraciones con los artistas más variados.

El artista argentino ha hecho música para proyectos con Nicky Jam, Duki, Thiago PZK, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Kea, Dillom, Paulo Londra y el español Quevedo, con el que estuvo durante varios meses en el tope de los charts. La lista sigue y es amplia. La reciente colaboración con Shakira sigue indicando que ese pilar sigue muy firme.

