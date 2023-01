El mensaje que sobrevoló Mar del Plata en la previa al estreno de una nueva canción de Shakira: ¿Indirecta para Piqué?

escuchar

Mientras todavía retumba el éxito de “Monotonía”, Shakira vuelve al ruedo con una nueva canción cuya letra parecería tener un principal destinatario: su exesposo, Gerard Piqué. En la previa al lanzamiento, la estrategia de promoción del tema incluyó a un público muy particular: los veraneantes que en estos días disfrutan de las playas marplatenses.

Una avioneta sobrevoló durante varias horas algunas de las playas del balneario argentino con una pancarta de fondo blanco y letras oscuras en la que flameaba un mensaje: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23″, título que la superestrella latina habría dado a su nuevo tema, junto con la fecha en que se dará a conocer la canción, en el día de mañana.

La acción se replicó al mismo tiempo por el espacio aéreo de las playas de Miami, ciudad en la que la colombiana ha decidido instalarse tras su polémico divorcio del futbolista.

Anuncio Shakira

Sorprendidos, los fans a los que el mensaje tomó desprevenidos junto al mar no hicieron más que mirar al cielo y celebrar el mensaje. Rápidamente, los testigos del curioso momento que tenía a Shakira como protagonista tomaron sus teléfonos celulares y acto seguido comenzaron a circular las imágenes y los videos del elocuente anuncio en las redes sociales.

La artista compartió asimismo días atrás el título de la canción en un tuit, frente al que numerosos usuarios reaccionaron manifestándole su apoyo después de los difíciles momentos atravesados por la cantante en el último tiempo tras su divorcio del futbolista.

El mensaje que sobrevoló Mar del Plata llevó el título de la nueva canción de Shakira Gentileza VZ Comunicación

La canción parece venir cargada de nuevas alusiones por parte de Shakira al padre de sus hijos. Según se desprende de la letra, la artista de 45 años podría estar considerando que el catalán no estaría a su altura. Cae recordar que, desde hace un tiempo, la estrella ha venido trasladando a sus obras diversos mensajes que muchos vinculan con su relación con Piqué.

Shakira

Sus presuntas indirectas también quedarían a la vista en sus posteos en las redes sociales. Al comienzo del año, la intérprete de “Waka Waka” saludó a los fans en Instagram y escribió: “Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, posteó la famosa intérprete el pasado 1 de enero.

Si bien la intención de Shakira era dejar todos sus problemas atrás y empezar 2023 en su casa de Miami, trascendió que la cantante todavía no pudo cumplir su deseo de dejar Barcelona, donde vivió casi 12 años junto a su expareja. La artista habría tenido que cambiar sus planes de mudanza debido a un triste motivo.

La cantante tenía previsto llegar a esa ciudad de Florida en la primera semana de enero. Su idea era que sus hijos, Milan, de nueve años, y Sasha, de siete, iniciaran la escuela después de las vacaciones navideñas. No obstante, se interpuso un factor difícil de ignorar. De acuerdo con Lorena Vázquez y Laura Fa, que llevan adelante el podcast Mamarazzis, la intérprete no podrá dejar las tierras europeas debido al delicado estado de salud de su papá, William Mebarak. Médicos especialistas del hospital Teknon, en Barcelona, le habrían recomendado no hacer viajes largos. Ante este imprevisto, la artista se quedaría en la ciudad española por tiempo indefinido.

A mediados de 2021 se dio a conocer que el padre de la colombiana tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia en un hospital de Barcelona. En ese entonces, la cantante hizo una tierna publicación en su cuenta de Instagram, donde mostró su total apoyo a su familia.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en 2022 y posteriormente llegaron a un acuerdo en el cual se estableció que la colombiana podía mudarse a Estados Unidos con sus dos hijos y que el exfutbolista podría visitar a sus hijos durante las vacaciones. Es de esperar, por ello, que en un futuro próximo este pacto pueda concretarse.

LA NACION