El nuevo videoclip de Abraham Mateo cuenta con la colaboración de Sofía Reyes Crédito: Captura de Youtube

Cindy Damestoy SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 15:27

Sofía Reyes y el cantante español Abraham Mateo están de estreno. La cantante colaboró en " ¿Qué ha pasao'?", el nuevo videoclip del andaluz. En menos de dos días ya alcanzaron el millón de visitas y la cifra va en aumento. En el video se los ve muy románticos, contando una historia de amor de una pareja en crisis, que se pregunta cómo llegaron hasta su peor momento.

"Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70, pero es que cada invierno se ha vuelto más frío", comienza diciendo la letra compuesta por el español. Así, ponen en escena la fragilidad del amor eterno, ese que pensaron que "era para siempre" y no pudo ser. Escenas caseras de la pareja en su departamento, desde los momentos felices hasta las discusiones; algunos exteriores; y cuotas de color en el vestuario -como acostumbra Reyes-, son algunos de los detalles que construyen la historia.

El ritmo de la música combina bases latinas con las raíces españolas de Mateo, y algunos toques urbanos. A su vez, traen a colación la frivolidad y las apariencias que muchas veces se vive en las redes sociales. "Si esa foto no dice la verdad de ti, cambiaste tan de repente, pa' impresionar a la gente. Y ahora que estoy ausente, dime, ¿qué se siente?", cantan a dúo.

Titulo: Abraham Mateo, Sofía Reyes - ¿Qué Ha Pasao'?. Fuente: Youtube 03:26

Video

Aunque es la primera vez que trabajan juntos, los artistas ya se conocían desde hace bastante tiempo porque Mateo es un gran amigo de la familia Montaner y la intérprete mexicana estuvo de novia durante 4 años con Ricky, uno de los hijos del cantante, y por eso, coincidieron en varias ocasiones. Pero fue mucho después que surgió la idea de hacer una colaboración, donde hoy demuestran su química.

En paralelo con la ruptura ficticia del video, en la vida real, hace dos meses se dio a conocer la separación de Reyes y Ricky Montaner. Mientras que Mateo nunca se mostró en las redes con ninguna afortunada de manera oficial y se mantiene soltero.

Quién es Abraham Mateo

El cantante de 21 años nacido en Cádiz, Andalucía, ya cuenta en su haber con importantes y sigue avanzando a pasos firmes en su carrera musical. Tiene 5 millones de seguidores en Facebook, más de 2 millones y medio en Instagram, 3 millones en su cuenta de Twitter y más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

En "Loco Enamardo" cantó con Farruko y Christian Daniel; en su hit "Se acabó el amor" lo acompañaron la mismísima Jennifer Lopez y Yandel. También hizo dos sencillos junto a Lali Espósito, "Mueve" y "Salvaje", y estrenó "Me vuelvo loco" junto a CNCO.

Abraham Mateo, Jennifer López y Yandel - "Se Acabó el amor". Fuente: YouTube 03:50

Video

Cada vez que Lali brinda un show en la Argentina, si Mateo está de visita, los fans están atentos porque suelen hacer apariciones sorpresa. Así sucedió en las dos fechas que brindó Lali en el Luna Park, tanto en noviembre de 2017 como en en agosto de 2018 . Además los dos videoclips que protagonizaron muestran a la cantante muy sexy, seduciendo al español, que no puede resistirse.

Lali Espósito y Abraham Mateo, siempre con muy buena onda Crédito: Instagram

El año pasado, LA NACION entrevistó al artista, quien había sido catalogado como el "español con mayor proyección internacional" en pleno furor por su colaboración con JLO, y al ser consultado sobre con quién soñaba cantar había dicho: "Es difícil porque admiro a muchos artistas. Pero Enrique Iglesias sería uno de ellos. Tenemos una muy buena relación y estamos en vías de concretar algo juntos para mi próximo proyecto. Me aconseja muy bien, está muy contento con el desarrollo de mi carrera y ese apoyo me sirve mucho".

Amor por la Argentina. El cantante tuvo su primer Luna Park en 2014; luego formó parte del Pop Up Music Festival en 2017 y el año pasado llenó un Gran Rex. Mateo se siente muy bien recibido en nuestro país al punto tal que en un reciente vivo que realizó en Instagram aseguró que "ansía volver a la Argentina".

El años pasado, le confesó a este medio: "Este es un país que me trae muchos buenos recuerdos. Desde el primer día que lo pisé me di cuenta de lo especial que era venir, sobre todo por la energía de los fanáticos. Me recuerda mucho a la tierra donde yo vivo, que es Madrid. Me siento como en casa. Amo su comida, su gente y su acento. Me encanta venir aquí".

Abraham Mateo, "Loco enamorado" - Fuente: YouTube 04:38

Video

Respecto a cómo se lleva con la idea de la fama, le dijo a LA NACION: "Una de las claves que me ha ayudado mucho para mantener los pies en la tierra es el llevar a mi madre siempre conmigo. Me acompaña en todos los viajes y al final es como una representación de toda mi familia. Ella me ayuda, me aconseja y, por sobre todas las cosas, hace que no me olvide de dónde vengo".

.