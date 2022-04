María Becerra y Sofía Reyes: el enorme éxito de “Marte”, la canción que las une y los nuevos desafíos de las cantantes

“Una toma más”, se escucha decir al director e inmediatamente, como si fuese una película rebobinándose, el equipo completo vuelve a su lugar de inicio. Es una de las últimas tardes de calor en la ciudad de Buenos Aires, pero lejos de disfrutar del sol y el aire libre, María Becerra y Sofía Reyes llevan más de seis horas en un estudio de filmación grabando un video, que cuando salga a la luz en los próximos días cosechará millones de reproducciones en pocas horas, como siempre que publican algo.

El reloj marca las 19, y cuando parece que la jornada va a terminar, surge la necesidad de volver a captar con las cámaras algún otro detalle. Centro de todas las miradas, la mexicana y la argentina se mantienen con una sonrisa y la mejor predisposición para cantar, una vez más, la canción que las unió y que hoy lidera los rankings de lo más escuchado: “Marte” , uno de los cortes de difusión de Mal de Amores, el últimos disco de Reyes.

María Becerra acaba de presentarse con éxito en los Premios Grammy, junto a J Balvin y se prepara para ofrecer el show más importante de su corta carrera: el 14 de abril se presentará en GEBA.

María Becerra y Sofía Reyes en diálogo con LA NACION

-¿Cómo nació esta colaboración y cómo fue trabajar juntas?

María Becerra: -Fue tremenda esta colaboración. Nació mucho de la distancia, pero después se volvió todo muy cercano. Sofi me mandó la canción justo cuando estaba de viaje, creo que recién había llegado a Miami. La pusimos en el auto y fue tremendo, pensé: “tengo que estar en esta maldita canción”. Le dije que sí, que obvio que me sumaba, y ahí arreglamos para grabarla y para el video. Al tiempo viajé para hacer todo y ahí nos conocimos.

Sofía Reyes: -Fue muy cool porque la canción ya estaba medio escrita, pero tiene mucho de la esencia de María. Entramos al estudio y dijimos: “vamos a escribirle algo nuevo”, lo que llevó la canción a otro lugar. La canción la grabamos en Miami, el video en Los Ángeles, luego convivimos en Chile en el concierto de ella y ahora estamos acá. Hemos tenido la oportunidad de compartir este lanzamiento juntas, nos hemos podido ver mucho, y eso está lindo.

María Becerra y Sofía Reyes estuvieron grabando durante más de seis horas una nueva versión de "Marte" que se podrá ver y escuchar muy pronto Cortesía Warner Music Argentina

-¿Cómo fue el proceso de componer?

María Becerra: -Ahí andábamos las dos, estábamos medio de hippies, porque somos así. Cuando vamos al estudio nos ponemos en patas, las dos hacíamos lo mismo... cerradera de ojos, apagar la luz, estábamos en esa, fluyendo, yendo y viniendo, y había mucha química.

Sofía Reyes: -A veces, cuando creás con mucha gente, se puede generar medio una guerra si uno da una idea y otro no la entiende, conflictos de egos que se chocan y es incómodo. Pero acá no fue así, corría como una bola y fue tanto que terminamos “Marte” y como teníamos una hora libre dijimos: “¿Por qué no escribimos una nueva canción?”. Tanto nos gustó entrar juntas al estudio que empezamos a escribir algo nuevo, nunca la terminamos, pero lo disfrutamos.

María Becerra: -¡Y salió un temón! Estábamos en esa y cuando estás inspirada hay que aprovechar.

-¿Y qué las inspira a la hora de componer?

María Becerra: -Yo creo que te inspiran un montón de cosas a la hora de componer. A mi me pasa que soy muy sensible y observo mucho también. De repente miro actitudes de la gente en la calle mientras voy en el auto, observo a los demás, como actúan, me gusta que me cuenten sus penas, sus historias de amor... me gusta escuchar y me inspiro mucho en eso. Y ni hablar de lo personal ¡Ahí tengo para tirar para el techo! Escribo, escribo y desahogo. Me gusta inspirarme en todo.

Sofía Reyes: -Siento que se puede hablar de todo. No todas las historias tienen que ser personales, puede ser la de tu mejor amiga o la de otra persona. Lo que sí, cuando llega la inspiración hay que aprovecharla, porque creo mucho en que es algo que viene a uno en ciertos momentos y si llega hay que recibirla. Cuando voy al estudio, por ejemplo, me estresa sentir que tengo que terminar a cierta hora. También está bueno aceptar cuando no fluye e irte: otro día nos vemos.

Ser la número uno

Tanto Becerra como Reyes comenzaron sus carreras en la adolescencia, logrando la fama a corta edad Cortesía Warner Music Argentina

No es difícil percibir la complicidad que hay entre Sofía y María, solo basta estar junto a ellas unos minutos para sentir esa vibra de amistad naciente que fluye entre las dos. Crecieron en distintos puntos del mundo, con culturas y costumbre diferentes, pero a pesar de esto hay muchas similitudes en sus historias de vida que hacen que, más allá de que se conocieron hace poco, la relación fluya como si el vínculo fuera de larga data.

Sofía tiene 26 años, María 22 y siendo muy jóvenes ambas conocieron la fama, con sus cosas buenas y con las más oscuras. La primera comenzó su carrera como actriz cuando recién pisaba la adolescencia, a los 14 años, mientras que Becerra tenía 15 cuando comenzó a subir videos a YouTube en donde demostraba su talento y era admirada por miles de personas. El camino para llegar a donde están hoy, que a muchos les parece corto, en realidad fue largo y cargado de esfuerzo y sacrificio.

-”Marte” y el disco Mal de amores están hace semanas en el top 10 de Spotify. Además, María, sos la artista más escuchada de Argentina ¿Qué se siente ser la voz y sobre todo la persona detrás de todo este éxito?

Sofía Reyes: -Es un honor muy grande y al mismo tiempo es como que no entiendo y no dimensiono, y creo que a veces prefiero no entenderlo tanto ¿sabés? No sé cuánto es eso, cuánto significa, pero suena muy bonito y lo agradezco muchísimo. Entiendo que es algo muy grande, pero no dimensiono la situación. Cuando está, hay que agradecerlo, así que gracias, muy bonito y loquísimo.

María Becerra: -Es verdad lo que dice ella, a veces mejor no dimensionar, porque es mucho, es demasiado... demasiada responsabilidad y muchas presiones. Es muy hermoso lo que sucede, pero detrás hay muchas cosas. A veces es mejor ir, hacer lo mío y no meterme en otras cosas para que no ocupen mi cabeza. También siento que es importante no darle tanto peso, porque es un logro tuyo que conseguís con mucho trabajo, pero de repente si te volvés obsesivo empezás a apuntar para otro lado. Podés perder la intensión de “hago lo que me gusta y siento” por lo que funciona. Es verdad que tiene que ser una mezcla entre ambas, pero tampoco te tenés que perder por ser el número uno, porque los números son algo que van y vienen. Un día podés dejar de ser la más escuchada porque no estás sacando música o estás en otra cosa, y ese lugar lo ocupa otra persona y está bien, seguís siendo una capa.

"Marte", la canción que sacaron juntas, lleva liderando el ranking de lo más escuchado en Argentina desde hace cuatro semanas Cortesía Warner Music Argentina

-¿Cómo se hace para disfrutar del momento que viven en medio de toda la vorágine que te impone esta profesión?

Sofía Reyes: -Esa creo que es la pregunta que uno se hace todos los días al abrir los ojos por la mañana. Son momentos, algunos de viajar mucho y estar haciendo muchas cosas en el día a día y otros en donde encuentras más calma. La clave es encontrar el balance: si de repente vas a estar de tour varios meses y sabés que va a ser una actividad constante, entonces ahí tienes que ver cómo puedes encontrar media hora para ti misma en las mañanas para reconectar, o entre actividad y actividad ir a comer eso que más te gusta, tomar tu café favorito, darte un baño caliente o ver tu serie preferida. Es importante encontrar ese balance. Yo, por ejemplo, cuando estoy en casa, soy mucho de encerrarme con mi gatita, ver series, leer o estar en mi cuarto, ver a mis amigos y a mi familia.

María Becerra: -Sí, darse tiempo para uno, porque entregás mucho. Mcha energía, mucha presión y tampoco te puede consumir eso, pero le pasa a cualquier persona que si la consume el trabajo la fulmina. No tenés que perder tu línea, tu familia, las cosas que te hacen bien a vos. Lo más importante es poner límites, ponerte límites a vos y a los demás. Decir, “mirá, yo me levanto a esta hora, voy a desayunar tranquila, hacer gimnasia, ver a mi mamá y después hacemos esto”. Tener las prioridades claras.

"Tanto nos gustó entrar juntas al estudio que empezamos a escribir algo nuevo, nunca la terminamos, pero lo disfrutamos", asegura Reyes sobre su trabajo junto a Becerra Cortesía Warner Music Argentina

-Lejos de la rivalidad, en los últimos años dentro de la industria de la música las mujeres latinas han ido tomando cada vez más fuerza gracias a la unión entre ellas ¿Cómo viven esta etapa de sororidad y colaboración?

Sofía Reyes: -Siento que es importantísimo. Es algo de lo que se habla más hoy en día, y me gusta que sea desde la coherencia, que venga de un lugar real y genuino en donde realmente nos de orgullo que otra mujer la esté rompiendo y que le esté yendo increíble. Me parece muy bonito, creo que las cosas están cambiando muy rápidamente y me encanta. Hay mucho talento femenino y creo que cada vez más, no solo el público, sino también la industria, nos está dando más espacio, nos está escuchando más. Y nosotras también nos estamos dando a escuchar más, algo que me encanta.

María Becerra: -Me parece súper clave que las número uno hoy en día vengan y digan: “ok, soy la número uno y vení vos, cantá conmigo”. Eso es clave.

Con mucha frescura y alegría, María Becerra y Sofía Reyes compartieron un día más de grabación juntas Cortesía Warner Music Argentina

-Para vos María se viene un gran show en GEBA y para vos Sofi el Festival Los Dells en California ¿Cómo viven ese reencuentro que se genera con el público en cada show?

María Becerra: -La verdad es que siempre hay muchas ganas de encontrarse con el público. En un momento durante la pandemia le hicieron una entrevista a Billie Eilish, y a muchos artistas los escuché decir lo mismo. Ella decía que se sentía muy mal, como con una depresión por no tener shows en vivo. Lo que sentís cuando das un recital no se compara con nada, tal vez con tirarse en paracaídas, porque es tremendo. Es una sensación de que estás en el cielo, ahí con la gente viéndote; es tremendo. Te bajás del escenario y los oídos te hacen “piiii”, entonces siempre están esas ganas. Yo creo que hoy, si no hiciera shows por dos meses, me muero.

Sofía Reyes: -Te da como cierto bajón personal al bajar del escenario. Después de tanto tiempo de no hacerlo volver es como que te da paz, y ahorita que estoy volviendo a sentir eso después de un rato, sé que es lo que más me gusta de todo. Ese momento de compartir con la gente, no hay palabras para explicarlo. Cuando estás ahí decís, “todo lo que hago tiene sentido por este momento que estamos viviendo”. Es como un éxtasis, muy loco, así que gracias a todos.