Sold out: Coldplay batió el récord de Roger Waters y agotó sus diez shows en River

Noticia vieja, noticia de ayer: Coldplay anunció su décimo concierto en River. Noticia de nueva, de hoy: las entradas para el show número diez que la banda británica dará en el estadio Monumental ya están agotadas . Y fue el propio Coldplay que le puso un cierre a su gran fenómeno de ventas. La décima será la última función que la banda dará durante esta nueva visita a la Argentina.

Aun así lleva el mérito de haber superado la venta de funciones que Roger Waters realizó en ese mismo estadio, años atrás. Repasemos: 25, 26, 28 y 29 de octubre y 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Esas son las fechas y eso es lo que sumará unos 600 mil espectadores que verán el espectáculo de la nueva gira de la banda.

Apenas se pusieron a la venta las entradas, el grupo encabezado por Chris Martin grabó un mensaje y lo envió a los países de América Latina donde se presentará en los próximos meses. “Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número diez en River Plate ¡Es increíble! ¡Estamos tan agradecidos!”, dice el cantante, antes de despedirse en castellano y portugués, ya que su gira por Sudamérica incluye paradas en Perú, Colombia, Chile, Brasil y la Argentina.

Coldplay agradece a los fans argentinos

De este modo Coldplay da un nuevo paso en su relación con el público local ya que años atrás había dando un concierto en el Estadio Único de La Plata y luego, por la demanda de entradas, debió volver para cerrar su gira A Head Full of Dreams. En el comienzo de ese romance con sus fans argentinos no faltó una versión del hit de Soda Stereo, “De música ligera”. De hecho, Chris Martin también participó, aunque de manera virtual (ya que no estuvo en los conciertos), del espectáculo Gracias Totales -Soda Stereo, que Zeta Bosio y Charly Alberti llevan adelante con un gran seleccionado de invitados.

La próxima visita será con las canciones de su más reciente producción discográfica estrenada el año pasado, Music of the Spheres, que incluye colaboraciones estratégicas, como la que formó con el más famoso grupo de K-Pop BTS, para el tema “My Universe”.

Una gira ecológica

El tour que la banda puso en marcha está relacionado con promover un planeta sustentable . Con diferentes herramientas y mecanismos, la agrupación buscará contaminar lo menos posible, ya sea desde el uso de unas bicicletas especiales para generar energía o alentando al público a que se mueva en medios de transportes sostenible.

Entre las metas que busca Coldplay con esta propuesta se encuentran: reducir (en esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda); reinventar (apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono), y restaurar (hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología).

Chris Martin, en la anterior visita de Coldplay a la Argentina Santiago Hafford - LA NACION

También se alimentará completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar , aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores; se animará a los fanáticos a usar el transporte con bajas emisiones de carbono; se garantizará que todo el merchandising se obtenga de forma sostenible y ética y se ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico.

Por último, se pondrá el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.

Sobre Music of the Spheres

“Una intro interestelar es la invitación de Coldplay a seguir viajando por el espacio e imaginar su música, entre sintetizadores y melodías pegadizas. Los emojis como nombres de algunas de las canciones y como interludios instrumentales entre temas le dan aún más espíritu pop al noveno disco de la banda británica que en semanas logró colar “My Universe” entre los primeros puestos de los charts. Con la alianza con el productor Max Martin, Chris Martin se reencontró tras el paso en falso de Everyday Life (2019) con el espíritu de papel picado, pulseras que cambian de color y hits de cancha que tuvo A Head Full of Dreams (2015)”, dijo la crítica de LA NACION sobre este nuevo trabajo discográfico.