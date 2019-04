Springsteen y Prince vuelven a las bateas

The Boss, fiebre para los melómanos

El nuevo disco de The Boss se llama Western Stars y hoy se podrá escuchar la primera canción

Bruce Springsteen quiere celebrar su próximo cumpleaños número 70, en septiembre, pleno de actividad. A su reciente espectáculo de Broadway, disponible en un docuconcierto de Netflix, se unirá en breve un nuevo álbum de estudio, que el cantante anunció a través de las redes sociales ayer.

Western Stars, el título del álbum, se publicará el próximo 14 de junio y será el primero de estudio de Springsteen sin la E Street Band en 14 años. Es decir, desde Devils & Dust (2005) o, si se quiere, desde We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006).

Según palabras de su autor, Western Stars no es un álbum más. "Supone un retorno a mis discos en solitario, con canciones impulsadas por personajes y arreglos orquestales cinematográficos. Es una pequeña joya de disco".

Su socio, Ron Aniello, vuelve a encargarse de la producción y de acompañar al autor de "Born to Run" en la instrumentación. Patti Scialfa, esposa de Springsteen, aporta coros y armonías vocales en un trabajo que, según su discográfica (Sony), está inspirado en el pop del sur de California de finales de los años 60 y principios de los 70.

El primer tema de adelanto, "Hello Sunshine", estará disponible hoy, acompañado de su correspondiente videoclip. El disco está compuesto por doce canciones que marcan el regreso de Springsteen.

Disco póstumo

Originals será el nombre del próximo álbum de Prince en llegar a las bateas (si es que tal cosa todavía existe). El disco, anunciado por los herederos del Genio de Minneapolis y Warner, tendrá 15 demos de canciones que luego grabaron otros artistas: The Time, Vanity 6, Sheila E, Apollonia 6 y demás. En la lista de temas están "Nothing Compares 2 U" y "Manic Monday", que fueron hits enormes para Sinead O'Connor y The Bangles, respectivamente.

La selección de canciones estuvo a cargo de Troy Carter, en representación de los herederos de Prince, y Jay-Z (que además de ser rapero y marido de Beyoncé es el principal accionista de Tidal). La edición digital llegará a esa plataforma de streaming el 7 de junio.