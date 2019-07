Stevie Wonder contó que recibirá un trasplante de riñón

El músico dio la noticia en medio de un recital en Londres Fuente: Archivo

El sábado por la noche, en medio de un recital que estaba brindando en Hyde Park, en Londres, Stevie Wonder anunció que se alejará momentáneamente de la música porque recibirá un trasplante de riñón en septiembre.

"Lo que pasará será esto", comenzó diciendo el músico en un monólogo que los asistentes al show escuchaban atentamente. "Me van a hacer una cirugía, voy a recibir un trasplante de riñón en septiembre de este año. Estoy bien, tengo un donante, estoy bien. Quiero que sepan que vine aquí para darles mi amor y para agradecerles por el amor que me dan ustedes. No escuchen rumores de nada, yo ya les dije lo que pasa. Estoy bien, ¿sí?", expresó el legendario artista ante su audiencia.

El miércoles, la publicación Detroit Free Press había informado que Wonder venía batallando "contra un problema de salud serio, pero que se podía controlar", y que su gira la estaba realizando con un equipo médico a su lado. Finalmente, el propio Wonder decidió comunicar qué era lo que sucedía, para no suscitar falsas versiones.

Stevland Hardaway Morris, de 69 años, es cantante, compositor, y productor discográfico que, siendo ciego desde niño, se convirtió en un verdadero prodigio de la música, un referente de la compañía Motown, y un artista excepcional que fue reconocido con 25 premios Grammy. Entre sus clásicos se encuentran "Superstition", el cover de "For Once in My Life", "Isn't She Lovely" y "I Just Called to Say I Love You".