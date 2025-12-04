Operaron a Carlos “La Mona” Jiménez tras su histórico show en La Plata

Luego de ser distinguido como visitante ilustre de La Plata y tras su show en el estadio Diego Armando Maradona, Carlos “La Mona” Jiménez (74) debió ser intervenido quirúrgicamente.

Según reportó el programa Telenoche del canal cordobés El Doce TV, el referente cuartetero fue operado ayer de una hernia. Tras su evolución favorable, anoche fue dado de alta para continuar con su recuperación, de acuerdo al reporte de Más radio.

La Mona Jiménez durante su show del sábado en el Estadio Único de La Plata. Foto: Instagram @lamonaoficial

Se trató de una cirugía programada por una hernia que aquejaba al cantante desde que le extirparon el bazo en 2023 en una intervención de urgencia.

“Se me rompió el bazo, empezó a sangrar. Casi me muero, me salvaron por minutos. Había estado acá, en el Museo [se refiere al bar-museo que tiene en la ciudad de Córdoba], cantando con Lavié, cantando folklore, hasta zapateé un malambo recordando cuando era chico y bailaba folklore. Llegué a mi casa como a la 1 y al otro día me levanté con el abdomen hinchado. No quise comer, pensé que era un ataque de hígado. Al otro día estaba igual y Juana dijo: ‘Ya al Cardiológico’. Llegué, me metieron en el tubo y vieron que el bazo estaba roto, apenas cubierto por una telita. Unos minutos después y chau, me hubiera muerto”, había relatado el músico en diálogo con LA NACION en octubre del año pasado.

Juan Carlos “La Mona” Jiménez fue declarado visitante ilustre de La Plata y el intendente Julio Alak le entregó la llave de la ciudad el pasado jueves 27 de noviembre

De hecho, en agosto, durante su participación en el programa de Mario Pergolini (Otro día perdido, eltrece), Jiménez recordó su experiencia al borde de la muerte y los distintos problemas de salud que lo afectaron en los últimos años. “Estuve cinco meses en coma, no sabían si vivía o moría. Me habían cortado el nervio de coordinación”, dijo entonces el ídolo popular sobre el hecho que se remonta a 1972, cuando recibió el impacto de un botellazo durante un partido de fútbol en la cancha de Belgrano.

“Me operaron, estuve cinco meses en coma. Un día me desperté, me bajé de la cama e hice mis necesidades ahí en el piso. Decían: ‘milagro, milagro, se despertó’. Tuve un año de rehabilitación, comía con la mano, quería entrar al baño y me pegaba con la pared, hasta que se fue acomodando mi cabeza, gracias a Dios”, dijo sobre el arduo proceso de recuperación tras aquel fatídico episodio que casi le cuesta la vida.