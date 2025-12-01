Rocío Marengo compartió un video desde la clínica y contó cómo está de salud: “Te esperamos con mucho amor”

Rocío Marengo se encuentra atravesando la etapa final de su embarazo y tuvo que ser internada esta semana en el sanatorio Otamendi por recomendación médica, luego de unas complicaciones. La modelo de 45 años subió un video a sus redes sociales desde la cama de la internación y llevó tranquilidad a sus seguidores. “Bebito te esperamos con mucho”, escribió sobre el clip, que se volvió viral rápidamente.

Marengo será mamá por primera vez junto a su pareja Eduardo Fort y se encuentra cursando un embarazo muy esperado y buscado, según contó al revelar la noticia hace unos meses atrás. Actualmente, Rocío está en la semana 33 del embarazo, por lo que la fecha probable de parto es para mediados de enero de 2026. En la última semana, la influencer tuvo que guardar reposo absoluto para evitar contracciones, pero tanto ella como el bebé están en buen estado de salud.

La modelo se encuentra internada en el sanatorio Otamendi (Foto: @marengorocio)

Desde la cama del sanatorio Otamendi, Marengo posteó un video para aclarar la situación ante su millón de seguidores. “6:00 am bebito metió patadón despertador”, contó y resaltó: “Bebito te esperamos con mucho amor”. A su lado, Eduardo está apoyándola durante todo este proceso médico. “Papito acompañando. Tengo al mejor compañero de vida del mundo”, aseguró Roció en el clip.

El posteo de Marengo para llevar tranquilidad a sus seguidores

Fiel a su estilo, Marengo se tomó con humor la situación y agradeció el apoyo de la gente. “Uyyy era para subir a la historia, y se me subió al reel! Pero veo muchos lindos mensajitos así que me da lástima borrarlo! Con los corazones borré a Edu que está acá al pie del cañón bancando todo y más!!! Bebito te esperamos con mucho mucho amor!!! Te amamos, mamá y papá!!”, escribió en el posteo, que a la brevedad se llenó de muestras de apoyo y cariño.

Uno de los mensajes que se destacó en la publicación fue el que dejó Belén Francese. “Bendiciones, todo va estar bien, Ro”, comentó la ex Bailando por un Sueño. Ayer, Rocío recibió la visita de otra querida amiga, la abogada Ana Rosenfeld. “Qué lindo verlos bien”, le dijo la letrada al compartir una foto con ella en la internación y la modelo le respondió: “Qué linda visita, te quiero”.

Rocío recibió la visita de la abogada Ana Rosenfeld

Rocío y Eduardo están en pareja hace casi 12 años y este embarazo se logró tras varios años de intentos infructuosos, según revelaron. Las complicaciones para lograrlo quedaron atrás luego de que confirmaron la noticia, y en septiembre contaron en un emotivo evento con sus seres queridos que estaban esperando un varón, aunque todavía no revelaron públicamente el nombre.

“Se nos agranda la familia!!!! Bebito te buscamos mucho mucho mucho!! Estamos taaaan pero taaaaan felices. ¡Gracias gracias gracias a todos los que fueron parte de este camino! ¡Un camino largo y muy difícil… pero con un final maravilloso! ¡Todo valió la pena! ¡¡Todo paso porque tenía que pasar!!“, escribió Rocío en un posteo cuando anunció su embarazo con la ecografía en la mano.

Ahora Rocío deberá aguardar reposo absoluto por su condición médica y se espera que el niño llegue en las próximas semanas, por lo que su evolución se seguirá día a día. Mientras tanto, la modelo se encuentra en buenas manos y esperando la llegada de su tan ansiado primer hijo.