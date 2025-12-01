Paul Anka habló de sus planes de retiro, a los 84 años: “Vete como un héroe y un ganador”

Luego de más de 60 años de carrera y una extensa trayectoria, Paul Anka confesó que analiza su retiro. “Mi día está llegando”, expresó el cantautor canadiense, y compartió la reflexión y lo llevó a analizar la idea con más seriedad.

En una charla exclusiva con PageSix, el músico de 84 años explicó que si bien aún no está listo para la despedida, ese día está cada vez más cerca. Y para graficar la idea compartió un consejo que le suele dar a sus amigos “que ya no cantan bien”. “Yo digo: ‘Mantén tu dignidad, deja de menospreciar al consumidor y vete como un héroe y un ganador’”, explicó.

“Nunca me convertí en bebedor. Tampoco en fumador. Decidí que si iba a seguir intentando crear tenía que estar en buen estado de salud. Y esa actitud ha dado sus frutos” gentiliza Universal - Archivo

Durante la entrevista, Anka habló de sus años en Las Vegas junto a Frank Sinatra y el Rat Pack. En ese momento solía presentarse en casinos mientras se consolidaba como compositor. De aquellas presentaciones, explicó, aprendió mucho de sus colegas, pero también descubrió qué cosas no debía hacer si pretendía tener una carrera larga. “Nunca me convertí en bebedor”, resaltó. “Tampoco en fumador. Decidí que si iba a seguir intentando crear tenía que estar en buen estado de salud. Y esa actitud ha dado sus frutos”.

Luego de hablar de su experiencia personal, Anka compartió algunos consejos. “Tomo aceite de oliva”, resaltó. “Tomo jugo de limón a una hora determinada. Ayuno una vez a la semana. Hago ejercicio, hago lo que tengo que hacer. Eso es todo. Es bastante sencillo. No es nada nuevo. Simplemente tienes que respetar el recipiente”, completó.

Anka también habló de la importancia de alejar las situaciones tóxicas de su vida. “Estoy en este pasaje donde no quiero que nadie me cause estrés”, sostuvo. “¡Vete! No te necesito. Ese es el gran asesino”, sumó.

Nuevas revelaciones sobre la vida de Anka

Hoy, HBO Max estrenó Paul Anka: His Way, un nuevo documental sobre el legendario cantautor canadiense dirigido por John Maggio y producida por Blue Ant Studios, PA Doc y Ark Media. El film -que tuvo su gran estreno en el Festival de Toronto el año pasado- narra la carrera de Anka, desde sus inicios como ídolo juvenil en Canadá hasta su consagración como estrella internacional y uno de los maestros de la música pop.

El título elegido para la película hace referencia al hito más importante de su trayectoria: el momento en el que el artista escuchó la versión original de la canción francesa que lo lanzó a la fama, compró los derechos y luego escribió la letra en inglés. En ese momento -1968- Anka tenía 24 años y fue Frank Sinatra quien le puso voz al tema. “A mi manera” -así su título en español- se convirtió de inmediato en un éxito sin precedentes.

El documental también cuenta que Anka escribió la canción principal de Tonight Show, el famoso programa de entrevistas nocturnas de los Estados Unidos y terminó dándole al presentador original del programa, Johnny Carson, la mitad de los derechos de publicación. “Era dinero encontrado”, explicó el artista, y estimó que ganaba con ello un millón de dólares al año. “Qué canción más tonta”, agregó de inmediato, y confesó que la llamó “la canción de la escuela” porque pagó la educación universitaria de sus seis hijos.

Anka publicó su primer disco, Diana, en 1957 Archivo

Otro episodio que confió Anka fue el que lo relacionó con el Rey del Pop: el célebre compositor se sorprendió al descubrir que había coescrito el primer éxito póstumo de Michael Jackson, “This Is It”. Los artistas se conocieron en la década del 70, cuando Jackson -que en ese momento era parte de los Jackson 5- lo iba a ver en Las Vegas. Cuando decidió construir su propio camino como artista solista, acudió a Anka.

“Michael vino y se quedó en mi casa de invitados y fuimos al estudio”, relató Anka en el film. “Escribimos y pasamos tiempo juntos y anotamos tres o cuatro cosas. Grabé su voz y su piano”. Uno de los temas en los que trabajaron durante esas sesiones de 1980 se llamaba “I Never Heard”. Esas canciones quedaron archivadas. Luego de la muerte de Jackson, “This is it” se lanzó como una de sus canciones póstumas. Anka se enteró por un llamado de un periodista que se trataba de su canción.

“Un día recibí una llamada de TMZ. Me dijeron ‘nos dijeron que escribiste esta canción con Michael.’ Le dije: ‘No sé de qué hablas, nunca escribí una canción llamada ‘This Is It’. Mándamela.’”, recordó Anka. Luego de escuchar unos compases, se dio cuenta de que en realidad era una versión completa de “I Never Heard” que había sido pulida con sobregrabaciones instrumentales y con un nuevo título.