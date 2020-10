Stevie Wonder: luego de 15 años de silencio presentó dos nuevas canciones

La eterna usina creativa de Stevie Wonder promete grabar un nuevo disco que, al parecer, incluiría los nuevos temas que acaba de lanzar. Fuente: Archivo - Crédito: Bill Pugliano/Getty Images/AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 15:41

Stevie Wonder, una de las leyendas vivas más importantes de la música popular y un verdadero creador incansable, rompió el silencio y luego de 15 años sin compartir nuevas creaciones acaba de presentar dos nuevas canciones: "Where is Our Love Song" y "Can't Put It in the Hands of the Fate". De pasó dejó entrever que está trabajando en el que sería su primer lanzamiento discográfico en mucho tiempo: su ultimo producción fue A Time to Love, de 2005.

La vida del creador de un infinidad de clásicos de la música contemporánea venía complicada más allá de la actual pandemia. En julio del año pasado, en medio de un recital que estaba brindando en Hyde Park, en Londres, anunció que se iba a alejar momentáneamente de la música porque le iban a realizar un trasplante de riñón. "Estoy bien, tengo un donante. Quiero que sepan que vine aquí para darles mi amor y para agradecerles por el amor que me dan ustedes. No escuchen rumores de nada, yo ya les dije lo que pasa. Estoy bien, ¿sí?", dijo en aquella oportunidad. El ganador de 25 premios Grammy y un Oscar a la Mejor canción original por "I Just Called to Say I Love You", tema de la comedia Una chica al rojo vivo, en mayo festejó sus 70 años ya con su nuevo riñón.

Ahora, la incansable y atrapante maquinaria creativa de Stevie Wonder salió con estos dos nuevos temas en los que se sumaron las voces de Gary Clark Jr, Rapsody, Cordae, CHICA y Busta Rhymes. Las dos canciones serán publicadas en Republic Records, un aspecto muy llamativo ya que Wonder, desde que despuntó como niño prodigio en los 60, había editado en Motown todos sus trabajos salvo contadísimas excepciones (como el single "Faith", de 2016, junto a Ariana Grande para la película Sing).

Todo lo recaudado con estas dos nuevas canciones serán destinadas a laorganización estadounidense Feeding America, red que abastecen a unos 46 millones de personas necesitadas. Fuente: Archivo - Crédito: Global Citizen/Handout via REUTERS

"Can't Put It in the Hands of the Fate" es un tema funky en el que Wonder conecta con las reivindicaciones antirracistas de Black Lives Matter y subraya la urgencia y necesidad de continuar con las movilizaciones por la igualdad. "Tú dices que estás harto y cansado de que protestemos, yo digo que no ha sido suficiente tiempo como para lograr un cambio; tú dices 'simplemente sigamos esperando', yo digo 'ni hablar porque no podemos dejarlo en manos del destino'", canta Wonder. "Where is Our Love Song" muestra una faceta mucho más sentimental con una balada en la que sobresale la guitarra de Gary Clark Jr. "¿Dónde está nuestra canción de amor? Otra canción de amor entre tú y yo, pero una canción de amor para toda la humanidad. ¿Dónde está nuestra canción de amor? Nuestra desesperadamente necesitada canción de amor", se pregunta.

En una rueda de prensa virtual, recogida hoy por medios estadounidenses, Wonder aseguró que planea lanzar más material, pero no dejó claro si estas dos canciones formarán parte de un nuevo EP o de un futuro disco. Lo que recaude irá directamente a la organización estadounidense Feeding America, una red nacional de más de 200 bancos de alimentos que abastece a unas 46 millones de personas necesitadas.

Conforme a los criterios de Más información