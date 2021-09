Sting presentó su nueva canción, “If It’s Love” y anunció la salida de un nuevo disco

Tiene la fama, podría echarse a dormir. Pero sigue haciendo discos. El cantante Sting estrenará el 19 de noviembre próximo su nuevo álbum, The Bridge, con una lista de canciones que hoy dio a conocer y el adelanto de una de ellas, “If It’s Love”. Con este primer corte de difusión, el músico inglés puso primera y comenzó a transitar el camino hasta llegar al álbum completo. Seguramente habrá otros estrenos previos al lanzamiento. Habrá que esperar.

“ Ciertamente no soy el primer compositor en equiparar enamorarse o desenamorarse con una enfermedad incurable, ni seré el último ”, dice Sting. “‘If It’s Love’ es mi adición a ese canon donde los tropos metafóricos de los síntomas, el diagnóstico y la absoluta incapacidad son lo suficientemente familiares como para hacernos sonreír con tristeza”, asegura.

Según su compañía discográfica, “The Bridge muestra la prolífica y diversa destreza de Sting para la composición, con este nuevo conjunto de canciones que representan estilos y géneros explorados a lo largo de su inigualable carrera. Fue escrito en un año de pandemia global y encuentra a Sting rumiando sobre la pérdida personal, la separación, la disrupción, el encierro y la extraordinaria agitación social y política. Al explorar una multitud de conceptos y temas, un puente (bridge) representa el vínculo duradero y en constante evolución entre ideas, culturas, continentes e incluso las orillas de un río. También es una ruta hacia el pasado, y así fue como Sting se encontró considerando la música y los lugares que han formado sus propios cimientos y que, de hecho, están incrustados en su mismo ADN”.

Y en cuanto a “If It’s Love”, reseña: “La melodía pop alegre y contagiosa exhibe su innegable don para la melodía. Con su voz característica, y adoptando un enfoque diferente a una canción de amor directa, Sting compara la contemplación de sus sentimientos románticos con llamar al médico sobre sus síntomas”.

En castellano, el tema dice así: “Salté de la cama esta mañana, con una sonrisa en mi rostro. Todavía está ahí mientras me afeito. Pero la razón es difícil para mí de rastrear. Me preparo un desayuno. Tomo un café mientras reflexiono ¿De dónde podría haber venido esta sonrisa? Es un músculo que rara vez uso. / Llamar al médico con mis síntomas ¿Debería pasarme todo el día en la cama? ¿Me puedes explicar qué me pasa? Y eso es lo que dijo mi médico: Si es amor, no tiene estación; si es amor, no hay cura, si es amor, no verá la razón. Y de esto puedes estar seguro de que si es amor, debes rendirte. (...)”

Sting. Cantante. Músico.

Para los amantes de los detalles técnicos, The Bridge fue escrito y grabado durante el último año en aislamiento junto a los músicos de confianza de Sting. Algunos en su estudio, otros de manera remota. Ellos son Dominic Miller (guitarra), Josh Freese (batería), Branford Marsalis (saxo), Manu Katché (batería), Martin Kierszenbaum y Fred Renaudin (teclados), Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry y Laila Biali (coros). También hay pistas y claves para ir palpitando el estreno. Se dice que las influencias de The Bridge son vastas, desde lidiar con los orígenes turbios de las baladas folclóricas en la “Colección de canciones folclóricas inglesas” de Cecil Sharp, hasta J. Robert Oppenheimer; o desde la historia romana de Northumbria hasta Santo Tomás.

Todas las canciones fueron producidas por Sting y Martin Kierszenbaum, excepto “Loving You”, donde al dúo se le suma el aporte de Maya Jane Coles. El álbum fue mezclado por Robert Orton, diseñado por Donal Hodgson y Tony Lake y masterizado por Gene Grimaldi en Oasis Mastering. Y aquí va la lista completa de canciones: “Rushing Water”, “If It’s Love”, “The Book of Numbers”, “Loving You”, “Harmony Road”, “For Her Love”, “The Hills on the Border”, “Captain Bateman”, “The Bells of St. Thomas”, “The Bridge”, “Waters of Tyne” (Deluxe bonus track), “Captain Bateman’s Basement”, (Deluxe bonus track), “(Sittin’ on) The Dock of the Bay” (Deluxe bonus track solo en edición japonesa) y “I Guess the Lord Must Be in New York City”.

LA NACION

