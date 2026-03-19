Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron al revelar cuál es su vínculo con Peter Lanzani: “Nos salvó”

Este jueves 19 de marzo a las 21 Ca7riel y Paco Amoroso estrenan su nuevo álbum Free Spirits. Hay mucha expectativa que Papota viene de ganar el Grammy al Mejor Álbum Alternativo Latino y, en este nuevo proyecto contaron con la colaboración de Sting. Pero, lo que hasta el momento se desconocía es que hubo otra persona que fue la artífice de que el músico británico colabore con ellos. ¿Quién? Juan Pedro “Peter” Lanzani.

En un video que compartió Corta, el dúo respondió a una duda sobre su relación con el ex Casi Ángeles. Su respuesta sorprendió a todos: “Peter Lanzani, mánager de Catriel y Paco Amoroso”. Esta revelación llamó la atención porque dejó entrever una faceta desconocida del actor, quien suele ser conocido por su trabajo delante de las cámaras.

Ca7riel y Paco Amoroso revelaron que Peter Lanzani fue su nexo con Sting (Foto: Redes Sociales)

“Capo. Nos salvó”, aseguró Ca7riel. Amoroso contó que Lanzani fue el “nexo con Sting”. “La verdad que fue importante en estos meses. Le mandamos un beso grande por todo lo que hizo por nosotros”, sentenció.

De hecho, en las últimas horas, el protagonista de Argentina, 1985 apareció junto a Sting y Santiago Korovsky en Free Spirits (the film), una película musical que lanzó el dúo. Compartieron una videollamada en inglés, en la que los argentinos le expresaron al exintegrante de The Police su preocupación por el estado de agotamiento del grupo y su crisis personal por la cantidad de shows alrededor del mundo que derivó en la cancelación del lanzamiento de su disco.

Pero, ¿por qué se lo dijeron a él? Porque en la producción el personaje de Sting es el fundador del Free Spirits Wellness Center, un supuesto centro privado dedicado al bienestar mental y emocional de figuras influyentes.

Free Spirits (the film) de Ca7riel y Paco Amoroso

El video, que tiene una duración de 13 minutos, ya acumula cerca de 254 mil reproducciones en YouTube. Tras el estreno, los músicos sorprendieron a todos con su inesperado ingreso a la casa de Gran Hermano.