El video con el que Sting anunció el nuevo álbum de Ca7riel y Paco Amoroso

Tras consagrarse el domingo 1° de febrero con el premio a Mejor Álbum Alternativo Latino en los Grammys, CA7RIEL y Paco Amoroso sorprendieron nuevamente a sus fanáticos con un anuncio inesperado: el próximo 19 de marzo lanzarán su próximo disco. Pero quien fue el encargado de dar la gran noticia fue nada más y nada menos que Sting, a través de un video de siete minutos de duración compartido en conjunto en Instagram.

La aparición del artista británico no fue un hecho aislado. Días atrás, los fans ya habían notado un cambio llamativo en la estética del dúo durante la ceremonia de premiación en la que utilizaron looks minimalistas, sobrios y alejados del estilo colorido y extravagante que los caracteriza. En ese contexto, los propios artistas deslizaron que la transformación respondía a la influencia de un nuevo “mentor”.

En el video, Sting construye un personaje que se presenta como fundador del Free Spirits Wellness Center, un supuesto centro privado dedicado al bienestar mental y emocional de figuras influyentes. Desde ese marco ficticio, el músico relató cómo conoció a Ca7riel y Paco Amoroso en Argentina, hace aproximadamente un año, y cómo fue testigo de su ascenso meteórico en la escena global.

Meses antes del lanzamiento del nuevo disco ya habían salido a la luz fotos del artista inglés junto a Ca7riel y Paco Amoroso (Foto: Redes Sociales)

Según su relato, la intensa exposición, una gira mundial con más de 120 fechas y el éxito acelerado llevaron al dúo a una crisis personal que derivó en la cancelación del lanzamiento de Top of the Hills. Es por eso que los artistas se habrían refugiado en su centro, donde atravesaron un proceso terapéutico intensivo que, de manera excepcional, incluyó la grabación de un nuevo álbum durante el retiro. Como condición, el británico explicó que ambos debían verbalizar sus conflictos emocionales y aceptar su participación en una de las canciones.

“Hola, soy Sting. Por primera vez en la historia de la humanidad quiero darles la bienvenida a mi Free Spirits Wellness Center”, comienza el músico en la grabación. Para que el relato sea aún más real, incluso se creó un Instagram para la supuesta empresa espiritual.

Los looks que usaron los cantantes argentinos en Los Grammys fueron un pequeño guiño a su nueva estética (Foto: Instagram @ca7rielypacoamoroso)

A lo largo del video, el ex líder de The Police describió el colapso que sufrieron los jóvenes argentinos previo al lanzamiento del que sería su último disco. “Su álbum fue literalmente lo peor que escuché en toda mi vida”, lanzó, antes de explicar cómo el dúo terminó por esta desgracia convirtiéndose en lo que él denomina los primeros “True Free Spirits”.

Este avance espiritual alcanzado por los amigos inseparables habría sido lo que les permitió en tiempo récord crear un nuevo disco del cual el mismo Sting forma parte. “El resultado con ellos ha sido trascendental. Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad. Cuando lo escuché por primera vez, tuve que desarrollar una forma nueva de experimentar la música más allá del sonido”, aseguró.

La cuenta creada del centro ficticio de sanación de Sting (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

“Mi misión era clara: enseñar a Ca7riel y Paco esta nueva técnica. En las próximas semanas, Ca7riel y Paco Amoroso asumirán una nueva responsabilidad: guiar a otros hacia esta nueva forma de escuchar. Mi equipo está produciendo un breve video resumen de su experiencia en mi centro, el cual compartiremos con su nuevo álbum el 19 de marzo”, cerró el compositor e invitó a todo el mundo a estar alerta del estreno mundial.