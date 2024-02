escuchar

Cuando faltan apenas tres días para su participación musical en la fiesta deportiva del Super Bowl, DJ Tiësto anunció que una “ emergencia familiar” no especificada lo obligará a cancelar el show que tenía previsto este domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

“Mi equipo y yo hemos estado preparando algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar me obliga a regresar a casa el domingo por la mañana. Fue una decisión difícil la de perderme el partido, pero la familia siempre es lo primero ”, dijo el experimentado artista nacido en los Países Bajos desde su cuenta oficial en la red X (ex Twitter).

Los responsables de la organización del partido final de la temporada de la National Football League (NFL) hasta el momento no confirmaron si convocarán a alguna otra figura para reemplazarlo. DJ Tiësto iba a ser una de las atracciones musicales convocadas para el espectáculo paralelo al encuentro entre los Chiefs de Kansas City (en el que juega Travis Kelce, el novio de Taylor Swift) y los 49ers. de San Francisco.

DJ Tiësto durante su última visita a Buenos Aires, en febrero de 2023 TOMAS CUESTA

DJ Tiësto iba a sumarse a la programación artística del acontecimiento deportivo y artístico más visto del año en Estados Unidos, que tendrá como atracción principal fuera del hecho deportivo el show del cantante Usher durante el entretiempo del match.

La participación del veterano pinchadiscos estaba prevista para acompañar con música desde el podio de los DJs toda la etapa de preparación y calentamiento de los jugadores. En los últimos cuatro años hubo varios DJs a cargo de esa tarea, pero siempre en el momento previo el comienzo del partido.

Pero 2024 iba a ser el primer año, con Tiësto como estrella, en el que el lugar de los DJs se extendería a lo largo de todo el juego, sobre todo en los momentos de pausa y descanso. Algunos de ellos, inclusive, tenían prevista inclusive la transmisión en vivo de la TV. El imprevisto problema familiar del DJ neerlandés pone en duda completa estas previsiones, sobre todo si la cercanía con el juego impide un reemplazo al mismo nivel.

El programa artístico de la final del Super Bowl se completa con la presencia de la estrella country Reba McIntire, que entonará el himno de los Estados Unidos, y la participación de los cantantes Post Malone y Andra Day, encargados de interpretar las canciones tradicionales “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”.

Temas Super Bowl