“Todavía no lo creemos”: el restaurante de California que Bad Bunny cerró para su fiesta privada tras el Super Bowl

Un llamado inesperado, un día antes del Super Bowl, alteró la agenda de Macarena, un restaurante de tapas en Palo Alto, California. En 24 horas, sus dueños, David Linares y Elizabeth Reviriego, cancelaron las reservas del domingo 8 de febrero, diseñaron un menú especial y cerraron el local para recibir a Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny.

El desafío de organizar la fiesta de Bad Bunny en solo 24 horas

El sábado 7 de febrero de 2026 por la tarde, Linares y Reviriego recibieron el pedido para reservar los 180 asientos del restaurante para una fiesta posterior al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Horas después, confirmaron que el cliente era Bad Bunny, según relató SFGate.

El personal dejó sus teléfonos fuera para evitar filtraciones

Linares explicó que, al enterarse, “estaba en shock” y que “al principio no lo creía”. También señaló que no sabían “qué pensar”, pero luego “todo empezó a moverse muy rápido”. La celebración se realizó el domingo 8 de febrero y reunió a 60 invitados.

El equipo canceló las reservas previstas para ese día y pidió disculpas a los comensales. Además, diseñó un menú especial denominado “Benito Edition” y cubrió las ventanas de piso a techo para preservar la privacidad del evento.

Antes del festejo, los propietarios solicitaron a todo el personal que dejara sus teléfonos fuera del restaurante. La decisión buscó evitar filtraciones sobre la ubicación del cantante.

Reviriego indicó que muchos empleados son fanáticos y que algunos comenzaron a llorar cuando conocieron la noticia. También afirmó que su trabajo los obligó a mantener la concentración.

“Nos ayudó a disociarnos del hecho de que eso estaba pasando”, señaló, y agregó que unos 10 minutos antes de que el artista puertorriqueño llegara estaban “todos temblando”.

El equipo canceló reservas y creó un menú especial “Benito Edition” Instagram Macarena

¿Qué incluyó el menú y cómo fue la fiesta privada de Bad Bunny?

Ocasio asistió al local ubicado en el 420 de la Calle Ramona, en Palo Alto, acompañado por sus familiares y amigos. El grupo cenó algunos de los platos más vendidos del local: paella, rib eye madurado en seco, jamón ibérico, tartar de atún, ensalada de tomate heirloom y saquets de crema como postre.

Después de la cena, los invitados bailaron reguetón y salsa. Linares sostuvo que se aseguraron de mantener “el ambiente latino durante toda la noche”.

El artista llegó con su equipo de seguridad y los propietarios describieron el ingreso del cantante como “discreto”.

Reviriego afirmó que el grupo fue “amable, cordial y humilde” y que la velada podría haberse confundido con la de “una familia normal que compra todo el restaurante”.

El artista saludó a cada miembro del equipo al finalizar el evento Instagram Macarena

A su vez, Reviriego señaló que el intérprete de “NUEVAYol” se mostró relajado después de su actuación en el Super Bowl y que el entorno privado contribuyó a ese clima. Para resguardar su intimidad, los propietarios evitaron divulgar la noticia de la visita durante una semana posterior al evento.

Al finalizar la celebración, Bad Bunny saludó a cada integrante del personal. La copropietaria del local afirmó que “fue muy agradecido” y que quiso transmitir que había pasado “el mejor momento” y que la comida “estaba deliciosa”.

Para Macarena, que abrió sus puertas hace menos de un año, la celebración marcó el episodio más significativo desde su inauguración. Sobre esto, Linares expresó al medio: “Todavía no lo creemos”.