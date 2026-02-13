Dónde será el próximo Super Bowl: la revelación de Gavin Newsom sobre la ciudad de California elegida para el show

Luego de la victoria de los Seattle Seahawks frente a los New England Patriots en el Super Bowl LX, que contó con el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que la próxima final se llevará a cabo en Los Ángeles. En redes sociales, felicitó al equipo ganador y reveló que el próximo año el partido definitorio se celebrará en el SoFi Stadium.

La revelación de Gavin Newsom sobre la ciudad de California elegida para el próximo Super Bowl

El escenario político con los intercambios entre Bad Bunny y el presidente Donald Trump colocó al evento del Super Bowl de este año en el centro del ojo público.

Al término del espectáculo, Newsom escribió en sus redes sociales un mensaje con una revelación particular. “Un extraordinario Super Bowl, entregado a una escala que solo California puede lograr”, expresó en primer lugar.

Newsom reveló que el próximo Super Bowl se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en California Facebook Governor Gavin Newsom

En esa línea, el gobernador anunció: “Desde Santa Clara este año hasta Los Ángeles el próximo año, el Estado Dorado sigue marcando el estándar. ¡Ningún otro estado se acerca!“.

Las últimas cinco sedes de la final fueron: Caesars Superdome (Nueva Orleans) en 2025, Allegiant Stadium (Paradise) en 2024, State Farm Stadium (Glendale) en 2023, SoFi Stadium en 2022 y Raymond James Stadium (Tampa) en 2021.

La noticia, que fue remarcada por Newsom, había sido anunciada en primer lugar por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) tras una reunión de invierno en Dallas.

En el evento realizado el pasado domingo 8 de febrero, la victoria fue de los Seattle Seahawks, que alzaron el trofeo frente a una multitud congregada en el estadio.

No obstante, las imágenes que más trascendieron alrededor del mundo fueron las del show de medio tiempo, con la presentación de Bad Bunny, quien rindió homenaje a Puerto Rico y el resto del continente con mensajes para la comunidad latina.

Al término del recital, el presidente Donald Trump criticó la actuación. “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una ofensa a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia“, escribió en sus redes sociales.

SoFi Stadium: el estadio de California elegido por la NFL para el próximo Super Bowl

Este año, el recinto que albergó el partido final de la NFL fue el Levi’s Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68.500 personas. Para el próximo evento, el elegido es el SoFi Stadium, sede de los Rams y los Chargers de Los Ángeles.

El lugar corresponde al estadio más grande de la NFL, con 280 mil metros cuadrados. Tiene una capacidad total para aproximadamente 70.000 personas, ampliable hasta 100 mil, con más de 260 palcos de lujo y más de 13.000 asientos premium.

El SoFi Stadium de California albergará el próximo Super Bowl

Según su sitio web oficial, el estadio ubicado en Hollywood Park fue sede del Super Bowl LVI en 2022, el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario en 2023, WrestleMania en 2023, la Copa Oro de la CONCACAF 2023 y el LA Bowl Hosted By Gronk anual.

En 2026, albergará ocho partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Luego, será el escenario de la Ceremonia de Apertura Olímpica y la Ceremonia de Apertura Paralímpica de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 (LA28). Además, se convertirá en la sede olímpica de natación más grande de la historia.

Cómo elige la NFL las ciudades para el Super Bowl

Durante muchos años, la elección del estadio para el Super Bowl estuvo estrechamente vinculada al clima. La NFL invitaba a determinadas ciudades para que presenten una oferta para albergar el partido definitorio de la liga. Luego de la presentación, los 32 propietarios de los equipos votaban para elegir al ganador.

En 2018, el sistema cambió. Desde aquel año, la NFL contacta directamente a una ciudad para que presente su propuesta, según informó TUDN. Luego, los propietarios votan para aceptarla o rechazarla.

Para elegir un lugar que albergue el Super Bowl, la NFL se comunica directamente con la ciudad @NLFMX

Para que una ciudad pueda presentarse como anfitriona, debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:

Tener a un equipo de la NFL.

Contar con al menos 70.000 asientos y un mínimo de 35.000 lugares de estacionamiento en el radio de una milla.

Tener suficiente espacio para hospedar al 35% de la capacidad del estadio a una distancia de una hora en automóvil.

A su vez, los estadios en donde la temperatura es inferior a 50°F (10°C) necesitan contar con un techo o una exención otorgada por la NFL.