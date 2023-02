Super Bowl: los motivos por los que Rihanna no cobró un solo dólar por el show que brindó en el entretiempo

escuchar

Rihanna no obtuvo ningún pago económico por su muy comentado show en el medio tiempo del Super Bowl 2023. Aunque parezca sorpresivo, la Liga Nacional de Fútbol Americano no acostumbra a desembolsar millonarios cachet para contratar a los artistas que se presentan en la esperada final deportiva, aunque sí se hace cargo de los “gastos de producción” derivados. Al igual que la intérprete de “Umbrella”, cantantes como Beyoncé, Katy Perry, Jennifer López, Shakira, Justin Timberlake, Lady Gaga, Bruno Mars y Eminem actuaron en el mismo escenario deportivo sin recibir un solo dólar.

“No le pagamos a los artistas”, dijo un portavoz de la NFL a Forbes en 2016 . Brian McCarthy, vicepresidente de comunicaciones de la liga, confirmó a Newsweek que se costean “todos los costos asociados con el espectáculo” y, aunque los artistas no reciben un cachet por su aparición, se les paga la escala sindical, que es un salario mínimo garantizado por contrato colectivo vigente en los Estados Unidos.

El show de Rihanna dio mucho de qué hablar pero, como es habitual en el espectáculo de mitad de juego, lo hizo de forma gratuita. ANGELA WEISS - AFP

No obstante, esto no significa que los intérpretes no obtengan un beneficio. Si bien muchos han declarado que lo hacen por amor al público y por la experiencia de haber participado en este gran evento, el reconocimiento que reciben también es masivo y eso suele traducirse en ganancias. Hay que destacar que millones de personas siguen el Super Bowl a través de sus pantallas, sobre todo el medio tiempo.

En el caso específico de Rihanna, cautivó tanto a medios de comunicación como a los usuarios en redes sociales. Luego de seis años de ausencia, la artista oriunda de Barbados hizo un regreso espectacular y se colocó entre las principales tendencias.

La exposición se mide en reproducciones

Los artistas a menudo ven un aumento en las ventas inmediatamente después del espectáculo, así como la oportunidad de aumentar sus seguidores en las redes sociales. Facebook/NFL

El Super Bowl del año pasado fue visto por 112,3 millones de espectadores, según Nielsen y datos de transmisión de NBC, y el encuentro de este año estaba listo para obtener índices de audiencia aún más altos, informó Los Angeles Times. Los artistas a menudo ven un incremento en sus ventas después del espectáculo, así como la oportunidad de aumentar sus seguidores en las redes sociales. Inmediatamente después de su presentación, las reproducciones de Rihanna en Spotify despegaron un 640% y la cantante se mantuvo en tendencia en los Estados Unidos.

Las reproducciones de la canción de apertura de Rihanna, “Bitch Better Have My Money”, aumentaron más de un 2.600 por ciento, según confirmó la compañía de música por streaming. Por su parte, la exitosa “Diamonds” aumentó más de un 1.400 por ciento, “Rude Boy” más de un 1.170 por ciento y “We Found Love” más de un 1.160 por ciento. Incluso, este fenómeno comenzó desde el mismísimo momento en que se anunció que Rihanna actuaría en el show de entretiempo (el 25 de septiembre último), cuando tres de sus canciones (”Umbrella”, “We found love” y “Love on the Brain”) lograron superar las mil millones de reproducciones en Spotify.

Rihanna maquillándose en el SuperBowl

Por su parte, la artista y empresaria también aprovechó la exposición y masividad para publicitar su marca de cosméticos. En un momento que desde entonces se volvió viral, Rihanna retocó su maquillaje usando un compacto de su marca Fenty Beauty y apostó por completar su look con un nuevo lápiz labial líquido, llamado “MVP”, que lanzó en línea en simultáneo al show.

Desde Beyoncé hasta Bruce Springsteen

El famoso espectáculo de medio tiempo convoca a los nombres más importantes de la música (desde Beyoncé y Lady Gaga hasta Bruce Springsteen y Aerosmith, pisaron ese escenario) y al parecer ninguno de ellos cobró por el acto principal. Según trascendió, en el 2009 Springsteen recibió un presupuesto de un millón de dólares para su espectáculo, pero en los años posteriores, a medida que las actuaciones se volvieron cada vez más grandes, algunos artistas comenzaron a financiarse de su propio bolsillo para garantizar una producción a la altura de sus expectativas. El manager de The Weeknd le dijo a Billboard que el cantante de “Blinding Lights” gastó $7 millones de su propio dinero en costos de producción para su show del 2021.

Rihanna deslumbró en el Super Bowl 2023

Si bien los artistas principales no cobraron por sus contribuciones, los bailarines profesionales a su lado sí, según un comunicado que el sindicato estadounidense de actores de cine, radio y televisión SAG-AFTRA, le dio a Los Ángeles Times en 2021. “SAG-AFTRA y los productores del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl acordaron que no se pedirá a ningún bailarín profesional que trabaje gratis como parte del espectáculo de medio tiempo. SAG-AFTRA asesorará nuestros miembros bailarines profesionales que no deberían estar ensayando o trabajando en el espectáculo sin compensación”, se lee en el comunicado. “Como sindicato, creemos que todos los participantes que trabajan deben recibir un pago y una compensación por su trabajo”.

El espectáculo de medio tiempo de Apple Music de este año fue memorable para Rihanna, ya que reveló durante su actuación que está esperando su segundo hijo con el rapero A$AP Rocky, lo que la convierte en la primera mujer embarazada en abordar el espectáculo.

LA NACION