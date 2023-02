Entre lágrimas, Sharon Stone rinde homenaje a su hermano tras su repentina muerte: “Es un momento de dolor inconmensurable”

escuchar

Sharon Stone y su familia están atravesando una verdadera tragedia familiar. Y es que, tras el fallecimiento de su sobrino River, quien sufrió en agosto de 2021 una falla multiorgánica, la actriz se enfrenta a otra dolorosa noticia: la muerte de su hermano Patrick. La protagonista de Casino se mostró desconsolada y publicó en sus redes sociales fotos y un video con un sentido mensaje donde explica a sus seguidores la difícil situación que la azota a ella y a sus allegados.

“Perdí a mi hermano Patrick, el hombre que fue padre de River, a quien perdimos el año pasado, a los 11 meses. Le sobreviven su esposa, Tasha, y su hijo, Hunter, y su hija, Kaylee. Como cualquier familia, les agradecemos su amor y apoyo en este momento de dolor inconmensurable y apreciamos todas sus condolencias” expresó en el video. Visiblemente abatida, Sharon concluyó la grabación pidiéndole a sus amigos y seguidores que “sean amables”. “Entendemos muy bien que la pérdida es nuestra aquí en la Tierra y les agradezco mucho el amor y el apoyo que nos están mostrando. Solo pedimos que sigan siendo amables” .

Sharon Stone publicó un video en sus redes sociales explicando la díficil situación que atraviesa su familia

Poco después, Stone publicó una serie de fotos antiguas con su difunto hermano, con el subtítulo: “Descansa en paz, mi hermano Patrick Joseph Stone”. Una de las imágenes mostraba a Sharon, de 64 años, con su brazo alrededor de los hombros de Patrick mientras estaban disfrutando un día de sol. En la segunda instantánea, se ve a Patrick sonreír a la cámara mientras se recostaba en el sofá.

La viuda de Patrick, Tasha, compartió la noticia con sus amigos a través de sus redes sociales. “Siento como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Patrick se fue para estar con nuestro dulce River... No sé qué más decir, él era mi mundo”, expresó con dolor la mujer. River era el hijo de 11 meses de Patrick y Tasha que falleció en agosto de 2021, luego de que sus órganos comenzaran a fallar. “No estoy segura de cómo se supone que será la vida sin mi marido a mi lado y, sinceramente, no quiero, pero seguiré, por supuesto. Solo espero que siempre estés a mi lado cuidando a Hunter, Kaylee y a mí ”, escribió la mujer.

Tasha continuó diciendo que “se aferrará para siempre” a sus “maravillosos (y algunos no tan maravillosos, pero igual de importantes) recuerdos” cerca de su corazón. “Hasta que nos volvamos a encontrar, siempre te amaré, cariño. Mi deseo a través de todo esto es que ahora al menos River tenga a su papá con él y espero que ustedes dos la estén pasando bien”.

La mala racha de la familia en los últimos años parece no tener descanso: durante la pandemia del Covid-19 Sharon tuvo también que despedir a su abuela y a su madrina, que fallecieron víctimas del virus.

Golpe tras golpe

Sharon Stone, golpe tras golpe Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

El año pasado, Stone habló de su dura búsqueda por convertirse en mamá. La actriz contó que antes de adoptar a sus 3 hijos, perdió 9 embarazos, y se mostró crítica con los tabúes socialmente impuestos alrededor de ese tipo de situaciones. “Nosotras, como mujeres, no tenemos un lugar para discutir la profundidad de este tipo de pérdida”, sostuvo en su comentario.

Y sumó: “ No es poca cosa, ni física, ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto con una especie de sensación de fracaso. En lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos. El cuidado de la salud y el bienestar femenino desde la ideología masculina se ha vuelto laxo en el mejor de los casos, ignorante de hecho y violentamente opresivo ”.

Sharon Stone suele utilizar sus redes sociales para hablar de temas personales Archivo

Stone es madre de Roan Joseph, de 22 años, junto a quien fuera su esposo, el periodista estadounidense Phil Bronstein. Un año después de convertirse en madre -durante el año 2001- Stone sufrió un grave derrame cerebral, de tal magnitud que aún conserva secuelas. “Salí del hospital con amnesia severa, tanto a corto como a largo plazo”, contó en sus memorias. La mala racha continuó para ella, al poco tiempo su matrimonio terminó. “Cuando tu vida se incendia, lleva tiempo resucitar como un fénix. Tenés que quedarte quieto el tiempo suficiente, y debés amarte y perdonarte a vos mismo ”, confesó.

Ya recuperada, la actriz decidió agrandar la familia, adoptando a Laird Vonne, de 17, y Quinn Kelly, de 16. “Era una madre con tres hermosos niños pequeños, pero estaba constantemente en los juzgados para luchar por mi hijo mayor [su padre quería la custodia total, a la que accedió en 2018]”, reveló hace unos meses.

