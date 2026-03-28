Tan Biónica celebró su regreso con un invitado de lujo en un show épico bajo la lluvia

Tan Biónica lo hizo otra vez. La banda formada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane; volvió a los escenarios anoche en el estadio Vélez con un sonido renovado y una mirada distinta sobre su propia historia.

A lo largo del show, de más de dos horas, los fanáticos pudieron disfrutar de las canciones del nuevo álbum El regreso que incluye colaboraciones con artistas locales como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

Tan Biónica en el Estadio de Vélez Sarfield Pilar Camacho

El recital del viernes por la noche fue el primero de una serie de shows que la banda pautó para el 27, 28 y 29 de marzo en el Amalfitani tras su retorno histórico a los escenarios. “Estamos diseñando una experiencia para cada uno de los venues. La mayoría de esta gira son estadios, pero también estamos armando todo para que los shows que son a techo cubierto, sean increíbles también. Esta, sin dudas, va a ser la gira más increíble de nuestras vidas”, había adelantado Chano en sus redes antes de mostrar un pequeño fragmento de los ensayos de la banda.

Para cuando el reloj marcó las 21, el estadio de Liniers, completamente repleto de fanáticos, esperaba con ansias el comienzo del show. Unas 50 mil personas se mantenían expectantes y dispuestas a acompañar a Chano en esta nueva aventura. Diez años después de su último disco y ahora con canciones nuevas, esta serie de shows marca un nuevo hito en la historia del grupo. Parece que el tiempo no pasó para Tan Biónica: su convocatoria se mantiene inoxidable.

A las 21:15 y envuelto en un halo de misticismo, Chano pisó el escenario con las manos en oración. Con sus ojos desbordados de emoción dio inicio al recital y entonó “X=4” y “Santa María”. Como tercera canción la banda eligió “Ella” y con la euforia de ese hit, el cantante terminó de darle la bienvenida a los presentes. “Es muy emocionante”, repitió tres veces Chano sin dejar de llorar. “Gracias a todos: platea, popular, campo. ¡Qué noche maravillosa estamos teniendo! Creo que el regreso no existe porque uno siempre es otro cuando vuelve a un lugar. Para nosotros el regreso fue lo mejor que nos pasó. Encontramos una nueva forma de ser amigos con mis compañeros y con ustedes, de vuelta”, expresó justo antes de cantar otro de sus viejos conocidos: “Arruinarse”.

Tan Biónica en el Estadio de Vélez Sarfield Pilar Camacho

La banda se lució en vivo alternando sus nuevas canciones y los clásicos de siempre: “Las cosas que pasan”, “Boquitas pintadas”, “Beautiful”, “El alma en el camino”, “La ensalada”, “Música” y “Loca”.

A las 22, el predio se encendió con la aparición de un invitado de lujo en el escenario. “La vida se trata de momentos y esto va a ser un momento imborrable para siempre. Lo escuchamos desde que tenemos 12 años, es una persona generosa, el más grande músico argentino. ¡Aplausos para Andrés Calamaro!“, arengó Chano junto antes de fundirse en un abrazo con el músico. Juntos, interpretaron “Mi vida” -la colaboración del compositor con la banda en el último disco- a la que le sumaron una versión a dúo y en vivo de “Flaca”. La participación de “El salmón” fue uno de los momentos más celebrados de la noche por los fanáticos.

La noche también le otorgó a Bambi un momento de protagonismo. Ya bajo una fuerte lluvia, el hermano de Chano se acercó solo a proscenio e interpretó una canción de su autoría “Mil días”. “Cuando escribí esta canción jamás me imaginé cantarla en un lugar como este y menos con este clima”, destacó emocionado el bajista y productor de la banda.

“La locura es peligrosa”

A las 22:40 la banda se mudó a un escenario trasero para acercarse a la otra parte del estadio. “Qué linda noche. Cuando tenía 14 años no le encontraba la vuelta a la vida e hicimos este grupo con mis compañeros y amigos. Lo único que no dejé de hacer en la vida fue ensayar todos los fines de semana. Yo ya había entendido mi suerte y ahora tengo una vida feliz con ustedes y con todo el amor que me dan. Me hace muy bien. Me hace una persona muy feliz, no la quiero caretear”, se sinceró el líder de Tan Biónica que tras un período de inestabilidad emocional pareciera transitar una etapa de calma. Tras esas sinceras palabras interpretó una canción muy poco conocida que compuso en sus inicios, “Nací en primavera” y luego, antes de entonar “Loca” acotó una reflexión sobre sus propias vivencias. “Esta canción pensé que se la hacía a alguien y me la hacía a mi. Como mínimo somos todos neuróticos. La locura es peligrosa. Muchas veces jugué con mi locura y no me fue nada bien. Hay que estar bajo control”. En todo momento Chano se mostró conectado, lúcido y sin temor de convertir a su música en su catársis y en su sanación.

Tan Biónica en el Estadio de Vélez Sarfield Pilar Camacho

Otro de los momentos emocionantes del show fue la interpretación de los hermanos Carpentier de “Vasos vacíos”, como homenaje al primer recital que compartieron junto a su padre, de los Fabulosos Cadillacs. Cerca de la medianoche la banda deslumbró con “Ciudad mágica”, “Mis noches de enero”, y “Obsesionario”, “El problema del amor” y “ La melodía de Dios. “Tenía que ser así de épica esta noche, la lluvia le aportó su color. Los abrazo. La vida está llena de colectivos que no vienen pero seguimos confiando en que lo mejor está por venir”, cerró Chano envuelto en una ovación.

A lo largo de las casi tres horas de la presentación en vivo, los músicos y sus fanáticos celebraron el regreso de una banda que supo deslumbrar con material nuevo -el álbum con diez canciones inéditas fue publicado pocos días antes del anuncio del show y superó los 12 millones de reproducciones en plataformas digitales- sin dejar de mantenerse conectada con sus grandes éxitos. Tan Biónica demostró que sigue siendo absolutamente fiel a sí misma.