escuchar

Los guiños, las canciones, la comunión de una banda con su público. Ocho años atrás, cuando parecía que en Tan Biónica estaba todo dado para ir por la conquista latinoamericana, Santiago “Chano” Moreno Charpentier decidió cortarse solo y el grupo que había formado con su hermano Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, con Sebastián “Seby” Seoane y con Diego “Diega” Lichtenstein entró en un impasse que, con el correr del tiempo, se asemejó más a una separación definitiva. El cuarto show del regreso, que tuvo como escenario al estadio Monumental, pudo haber sido el definitivo de la mini gira a la que dieron en llamar La última noche mágica. Pero semanas atrás quedó en claro que los puntos suspensivos le sientan bien al grupo: sumaron un puñado de shows de verano y dejaron la puerta abierta de par en par para continuar sumando capítulos.

Chano podría escribir en unos días una canción que se titulo 8 de diciembre y que haga referencia a esta noche mágica, a las 70.000 personas que colmaron el Monumental, a las canciones entonadas con Nicki Nicole, Airbag, Abel Pintos y Miranda! Pero también a la suerte de resurrección personal y artística que experimentó tras el confuso hecho que en el que terminó herido por un policía en medio de lo que habría sido un brote psicótico del artista. Entre ese julio de 2021 y este diciembre de 2023, el cantante y compositor barajó y dio de nuevo. Con la ayuda de su familia, lo sabemos, pero también con la de sus amigos de banda que le devolvieron la alegría que ni en sus mejores momentos de su etapa solista -bastante errática, por cierto- pareció poseer.

Contención es la palabra y vaya que la tuvo tanto en las dos noches iniciales en el estadio de Vélez como en las dos que le siguieron en el Estadio Diego A. Maradona de La Plata.

Primero, como siempre, la música de “Seven Nation Army” de The White Stripes que preanuncia la salida de los músicos. Luego sí la salida del cuarteto, el saludo brazos en alto para recibir el baño de ovación inicial y luego sí las canciones: “Hola mi vida”, “Beautiful”, “Música”. Chano se sienta al piano y ensaya las primeras palabras. “Buenos Aires, gracias. Creo que cualquier músico que haya nacido en la Argentina, al menos una vez en la vida sueña con tocar en River y esto es posible gracias a ustedes. Yo voy a estar toda mi vida agradecido a ustedes. Tarde o temprano la vida nos muestra el verdadero valor de las cosas. Y a fin de cuentas, lo único que resiste a los efectos del tiempo son los recuerdos y los momentos que nos llevamos. Algún día nosotros, los que estamos hoy acá, vamos a decir yo estuve en la última noche mágica. Porque el destino es una adivinanza Buenos Aires de aquello que todavía no hicimos. No hay nada escrito para nosotros sino que somos lo que escribimos”.

Tras sus palabras, él y los suyos arremetieron con otro clásico del repertorio biónico: “Loca”, a la que le siguieron “Víctimas”, “Tus horas mágicas”, “Pétalos”, “Lunita de Tucumán” y “El duelo”. Los primeros invitados de la noche subirían luego, paradójicamente los mismos que en la noche del jueves estuvieron en presencia de otro estadio colmado, el de Ferro. Los Miranda! Ale Sergi y Juliana Gattas, que cerraron su gran año en Caballito, cantarían “Ella” con Chano, Bambi, Seby y Diega.

Ella (Miranda!)

Vidas perfectas

Pastillitas del olvido

Las cosas que pasan

Obsesionario (Abel Pintos)

La suerte está echada

——

Acústico:

Claramente

Poema de los cielos

La ensalada

Boquitas pintadas (Nicki Nicole)

Chica biónica

———

Ciudad mágica

Mis noches de enero

Arruinarse (Airbag)

La melodía de Dios