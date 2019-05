Taylor Swift llamó a amarse a uno mismo en su nuevo video y causó furor

La cantante obtuvo más de 100 millones de visitas y es sensación en la web

"Me!" es el nuevo tema de Taylor Swift que s e difundió la semana pasada y ya bate récords en la web. La canción, que habla sobre quererse uno mismo, superó las 24 millones de visitas en las primeras 24 horas y a cuatro días de su lanzamiento superó los 100 millones.

El tema cuenta con la colaboración de Brendon Urie, el líder del grupo Panic! at the Disco y el video está dirigido por la propia Taylor junto a Dan Meyers. "Es un tema sobre abrazar tu individualidad y realmente celebrarla y poseerla. Con una canción pop, tenemos la posibilidad de que una melodía se quede en la cabeza de la gente. Solo quiero que los haga sentir mejor con ellos mismos, no peor", dijo la cantante a ABC.