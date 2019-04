Para Taylor Swift, ahora, la vida es color de rosa

Taylor Swift junto a Brendon Urie

Dos años después de Reputation, Taylor Swift regresó hoy con su tema "Me!", un nuevo simple que cuenta con la colaboración de Brendon Urie, el líder del grupo Panic! at the Disco.

La cantante norteamericana develó así de qué se trataba la cuenta regresiva que había publicado en su página oficial. En "Me!", Swift muestra su costado más luminoso y su predisposición a los estribillos pegadizos, corriéndose de la imagen más oscura que había desarrollado durante el ciclo de Reputation.

El video del tema está dirigido por la propia Taylor Swift junto a Dan Meyers. Allí, la cantante cambia el blanco y negro de lo que había sido hasta aquí su último simple, "Look What You Made Me Do", por una paleta de colores hiper pop y aquella serpiente con la que se había identificado en Reputation muta aquí y ahora en mil y unas mariposas. La vida color de rosa, bailando bajo la lluvia.

"Es una canción sobre abrazar tu individualidad y realmente celebrarla y poseerla", dijo Swift sobre este regreso musical. "Con una canción pop, tenemos la posibilidad de que una melodía se quede en la cabeza de la gente. Solo quiero que los haga sentir mejor con ellos mismos, no peor".