¿Buen empleo o pérdida de tiempo? Un youtuber dominicano rebela cómo es trabajar en Amazon Flex en EE.UU.

Alfy Tavarez, un dominicano que vive en Estados Unidos, registro todos los detalles de una de sus jornadas de trabajo en Amazon Flex en Pensilvania. Luego compartió diversos aspectos: desde las exigencias para conseguir empleo hasta cuándo dinero recibió por su laboral.

Los requisitos para trabajar en Amazon Flex

En el video compartido en su cuenta de YouTube, donde cuenta con más de 120 mil suscriptores, Tavarez definió Amazon Flex como “una aplicación de paquetería que te permite hacer entregas y repartos en tu propio vehículo”.

Detalló cómo organiza el vehículo y cómo la app guía cada paradaack

Para las personas interesadas en este trabajo, enumeró las condiciones mínimas para ser repartidor:

Tener más de 21 años.

Ser residente de los Estados Unidos.

Disponer de una licencia de conducir vigente.

Contar con un seguro del vehículo al día y un smartphone que soporte la app.

No registrar antecedentes penales. Según afirmó, “te hacen un background check”, es decir, una revisión de historial personal.

El migrante explicó que la inscripción resulta “bastante sencilla”, aunque la espera puede extenderse: “Si tienes suerte, luego de una semana o meses puedes comenzar a trabajar”.

¿Cómo es una jornada de trabajo en Amazon Flex en EE.UU.?

Al llegar al centro de distribución, Tavarez señaló que la app exige estacionar de reversa: “Debes de parquear tu vehículo de espalda para que puedas entrar los paquetes en la parte de atrás”. También detalló que la aplicación guía cada paso: “El sistema te dice todas las paradas”.

Detalló que el registro es simple, aunque la habilitación puede demorar varias semanas Captura de Alfy Tavarez

El youtuber inició su primera entrega a unos 26 minutos del almacén donde recogió los productos. Según explicó, hay veces que termina su jornada muy lejos de su hogar: “He tenido ocasiones que me han enviado a pueblos un poco alejados y cuando termino estoy quizás a 40 minutos o hasta una hora de mi casa”.

Su primera ruta asignada le demandó desde las 9.15 hs a 13.30 hs. Durante ese tiempo, estuvo acompañado por su esposa, que señaló algunas limitaciones para los acompañantes de los empleados: “No puedes manejar el vehículo, no puedes entregar los paquetes y no estás cubierto por el seguro de Amazon en caso de accidentes”.

Señaló que los acompañantes no pueden intervenir y quedan fuera de la cobertura de seguro Captura de Alfy Tavarez

¿Cuánto paga Amazon Flex y qué gastos afronta el repartidor?

Al finalizar la jornada, Tavarez recibió un pago de 82 dólares por 40 paquetes en una zona residencial de Pensilvania. Según explicó, se trató de “una ruta cortita, en un área muy buena”.

Sin embargo, advirtió que hay gastos inevitables, como por ejemplo la gasolina para el vehículo. A eso, le sumó mantenimiento y aceite del auto.

Contó que los trayectos pueden iniciar lejos de su domicilio y extender el regreso Captura de Alfy Tavarez

Por otro lado, aclaró que Amazon no paga los peajes, por lo que recomendó elegir en el GPS un trayecto que evite estos cobros.

¿Cómo cuidar la calificación en la app de Amazon?

Tavarez resaltó la importancia de recibir buenas calificaciones de los clientes. Por ejemplo, recomendó no pisar el pasto, sino caminar por el camino correcto hasta la puerta. En caso de que la persona esté presente, sugirió “entregarle el paquete en la mano”.

¿Qué opina Tavarez sobre Amazon Flex como trabajo?

En la descripción del video, Tavarez deja su conclusión. Allí escribió que, a su consideración, es “el mejor trabajo de aplicación en Estados Unidos”, dado que ofrece “libertad total de horario”, “buenas ganancias” y la opción de aceptar solo los viajes que a uno le interesan. Asimismo, subrayó que se trata de “una forma sencilla y flexible de generar ingresos extra”.