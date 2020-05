El tema fue un suceso y llevó al cantante a lo más alto del universo de las baladas románticas, pero también supo acercarlo a escenarios en los que nunca pensó que podía cantar

A principios de los 70, Sergio Denis tenía poco más de 20 años y hacía poco que acababa de llegar a Buenos Aires dejando atrás su pueblito natal, Coronel Suárez, donde desde temprana edad había aflorado en este joven descendiente de alemanes una vocación por la música que lo impulsaba a cantar en fiestas del colegio y en reuniones familiares.

Tras una experiencia iniciática como integrante del grupo musical Los Jockers , con el que recorrió las localidades vecinas a su ciudad, Héctor Omar Hoffmann -nombre original del artista- desembarcó en la gran urbe en el año 69 para unirse al grupo Los Bambis, una banda nacida en Paso del Rey, con la que grabó por primera vez para el sello discográfico CBS Columbia.

En varias ocasiones, el hombre que puso voz a un repertorio de baladas románticas que marcaron a varias generaciones [sobre todo de seguidoras] y que acaba de fallecer luego de más de un año de agonía tras la grave caída que sufrió en marzo de 2019 durante un show en Tucumán , confesó cómo fueron sus comienzos. "Yo era un chico que soñaba con hacer lo que me gustaba", dijo hace unos años.

Sergio Denis cantó por primera vez "Te llamo para despedirme" en el año 1969 Fuente: Archivo

En el 67, aún en su localidad natal, conoció a un representante de artistas a quien los responsables del Hotel Plaza, para el cual había trabajado el padre del cantante, le habían hablado de las cualidades artísticas del joven. Sergio viajaba a Buenos Aires para someterse a pruebas como vocalista que no prosperaban, pero no se daba por vencido. Dos años más tarde, aquél hombre que estaba metido en el ambiente le comunicó que en la capital Los Bambis necesitaban un cantante, y él armó un bolso "con la poca ropa que tenía, que eran cuatro pilchas", y no lo dudó un segundo.

Tras ese primer disco, CBS reparó en él y le dio la oportunidad de comenzar su carrera como solista, el primer escalón de un recorrido de medio siglo que el artista iría construyendo con los años. En noviembre de 1969, grabó los temas "Fui un soñador" y "Te llamo para despedirme", simple que vendió 250.000 copias y que dio nombre al que sería al año siguiente su primer disco solista. Esa misma canción, teñida de principio a fin de sabor a despedida, estaba cantando en la noche de ese fatídico lunes de marzo de 2019 Sergio Denis en el Teatro Mercedes Sosa en el momento del trágico accidente.

Los comentarios supersticiosos no se hicieron esperar en las redes sociales e incluso personas cercanas al propio músico tampoco pudieron evitar mostrarse afectadas por lo que algunos ven como una suerte de señal premonitoria.

Nora, hermana de Sergio, había contado en TV por esos días de 2019 que estaba cantando 'Te llamo para despedirme' cuando se cayó del escenario: "Sergio justo andaba muy feliz por tocar esa canción y justamente a él le encantaba cantarla al lado de sus fans, por eso bajaba del escenario", indicó.

En tanto, su novia, Verónica Monti, con quien mantuvo una relación durante los meses previos a su accidente, contó que el cantante se había puesto en contacto telefónico con ella en dos ocasiones previas al show y había asegurado que no lo había escuchado bien : "Me llamó tipo ocho y media, súper bien, y hablamos de lo que iba a hacer. Y el segundo llamado, el de las nueve, lo noté raro y triste. Me dijo que tenía más ganas de acostarse que de cantar. Yo no soy nada mística, pero sentí algo raro. Él tiene un tema que se llama "Te llamo para despedirme", y sentí eso", relató.

La canción, compuesta por el popular músico y compositor argentino Francis Smith (productor de Los Náufragos y creador de himnos como "De boliche en boliche" o "Zapato roto"), fue grabada por Sergio en 1969, con producción del autor. El tema fue un éxito y catapultó al artista a la fama.

Como consecuencia de la gran acogida del sencillo, se editó en 1970 el disco Te llamo para despedirme , el primero bajo el nombre de Sergio Denis y editado por CBS, marcando el comienzo de la carrera musical del cantante. Ese mismo año también fue el de su primera aparición en televisión. En los casi 12 temas que conforman este trabajo, el álbum contó con la participación de Jorge Leone y de su orquesta, excepto en la canción "Ya estamos juntos otra vez", que tuvo como reemplazo a Marito Cosentino y a su formación.

En uno de los recitales que brindó en el Hipódromo de Palermo en 2015, Denis contó una anécdota sobre el tema. "En 1969 yo grabé una canción que fue uno de los grandes temas del momento. Llegó a vender en esa época 250 mil placas y fue realmente una sorpresa. Al año, recibí una carta del Festival de Palermo, Sicilia. Era un festival de música heavy. ¡Y me invitaba a mí!", comenzó contando.

"'¿Qué tengo que ver yo con ese tipo de música? Me van a matar, si subo a ese escenario a cantar esa canción', pensaba. Entonces, le devolvimos la carta diciéndole que yo realmente no me animaba porque mi música era de otro estilo; pero él me mandó decir: 'No importa, a mí me gusta cómo cantás, así que los espero. Mañana o pasado les llegan los pasajes'", recordó Sergio risueño. Y luego se refirió a la graciosa y extraña experiencia de haber interpretado "Te llamo para despedirme, en italiano, frente a un público que claramente no era el suyo.

Después de aquella experiencia, Denis volvería a cantar el tema cientos de veces más. "Te llamo para despedirme", balada pop que el autor entona con visible carga sentimental y cuya intro es el sonido de un teléfono que suena y que es atendido por una voz de mujer, hace referencia a un adiós sin vuelta atrás, aunque vinculado a un presunto amor que no prosperó. "Te llamo para despedirme, pues hoy me alejo de tu vida", rezan los primeros versos de este tema que sonaba en la voz del cantante por primera vez hace 50 años atrás.

La letra

Te llamo para despedirme,

pues hoy me alejo de tu vida.

Lo nuestro nunca tuvo sentido,

te quise y fue tiempo perdido.

Porqué, porqué,

no sé porqué

estoy yo aquí,

llorando por ti

si ya te olvidé...

Estoy yo aquí,

llorando por ti

si ya te olvidé.

Te llamo para despedirme,

me voy no sé dónde ni cuándo;

ahora puedo serte sincero

te quise pero ya no te quiero.

Porqué, porqué,

no sé porqué

estoy yo aquí,

llorando por ti

si ya te olvidé...

Estoy yo aquí,

llorando por ti

si ya te olvidé.