Tini y su relación con Yatra: "Fue una historia de amor demasiado linda"

Tini acaba de estrenar una nueva canción, "Ella dice", con feat de Khea. El recuerdo de su relación con Sebastián Yatra y la posibilidad de un pronto reencuentro

21 de julio de 2020 • 00:10

Desde que tiene 15 años Tini es una suerte de Reina Midas del espectáculo: todo lo que toca lo convierte en oro. O en números. Martina Stoessel fue en casi otra vida la protagonista de Violetta, el show que competía en cifras internacionalmente con los Rolling Stones o Justin Bieber. Y la idea de otra vida es prácticamente literal, porque ahora que tiene 23 puede contar sus años (sus cronologías de 365 días) como quien cuenta décadas. Todo en función de la cantidad de vivencias, viajes, emociones y experiencia.

A lo que se suma el hoy por hoy: el lanzamiento del nuevo tema "Ella dice", adelanto del que será su próximo disco y que cuenta con la participación de Khea, el músico de trap también argentino cuya biografía/carta de presentación destaca: "Su single "Loca" acumuló más de 900 millones de reproducciones en YouTube, impulsado por el remix junto a Bad Bunny. Otros éxitos: "Vete" (191 millones de vistas), "Se Motiva" (155 millones de vistas) y "Cómo Le Digo"?(114 millones de vistas)".

Sobre Tini, y para reforzar la teoría Midas, también hay aval puro y duro: que tiene 24 millones de seguidores en redes sociales y 3 mil millones de streams combinados, que hizo una gira por Europa y Latinoamérica con su Quiero Volver Tour, desde el año pasado hasta la pandemia (con 9 funciones agotadas en el Luna Park) y que sus lanzamientos más recientes arrasan, entre ellos "Recuerdo", "Oye", "Fresa" y "22".

Entre sus colaboraciones, las tuvo con varios artistas latinos, como su ex Sebastián Yatra y Karol G (modelo aspiracional que parecen estar tomando desde la industria musical local y americana por su pegada con Nicki Minaj llamada "Tusa"). Pues bien, ahora es el turno de "Ella dice", con su video en modo cuarentena pero caliente, y con una historia pre-Covid.

La charla es vía zoom con Tini y Khea. Y empieza ella, contando que le venía siguiendo los pasos al cantante, que quería compartir proyecto con un artista argentino y que le mandó su canción (concebida hace ya más de un año) para ver si él se quería sumar. Khea agrega que todo le pareció espontáneo y que, en cuanto escuchó el tema, dijo: "Dale, me meto".

Tini y Khea en una imagen del video de "Ella dice"

-¿Se conocían personalmente?

Tini:-No, y no nos conocemos tampoco (risas). Pará, nos hubiese encantado grabar juntos el video. No estoy acostumbrada a trabajar así. Para todos los videos me encanta pensar en la idea y qué podemos hacer distinto. Pero en este contexto todo fue diferente. Y la verdad, nos llevamos demasiado bien.

-Aunque sea parte de tu espectro hace rato, ¿hay un mayor énfasis en lo urbano que apunta al mercado o a tus consumos? El reggaetón, la participación de Khea como artista trap...

Tini:-Crecí con el reggaetón, me encanta escucharlo, lo hago todo el tiempo en mi día a día. Cuando decidí hacer reggaetón por primera vez junto con Nacho en la canción "Te quiero más", tenía miedo. Pero las mujeres en la industria de a poquito empezamos a hacernos un espacio cantando este tipo de letras, de canciones y haciendo este tipo de música. Y cuando pensé en Khea fue porque, posta, lo venía escuchando y me gustaba mucho lo que hacía y fue muy genuino, muy natural.

-¿Cómo viven el crecimiento de cada uno y la fama, siendo jóvenes pero con un tiempo considerable en escena?

Khea:-Yo arranqué los 17 y al principio era sacar música por sacar música y con una meta que era hacerme conocido. Pero llega un momento en que necesitás profesionalizarte. Porque te empiezan a caer responsabilidades de todo tipo y de todos lados. Lo más logístico y y ejecutivo lo trato de llevar lo mejor posible aunque me cuesta desde la organización, a veces soy muy colgado. Tengo 20 años. Me llovieron cosas de la nada que por ahí me tendrían que haber llegado más adelante. Por el lado de la fama yo creo que realmente tengo los pies sobre la tierra. Y estoy súper agradecido porque la gente que tengo alrededor me ayuda en eso.

Tini:-¡Sin duda, sin duda, sin duda! Las personas que te rodean a la hora de que te pasa esto de la exposición y de la fama, como mi familia, son lo más importante. Yo empecé muy chiquitita y no hubiese sido lo mismo tampoco sin mis amigas de toda la vida. Cada vez que me voy de casa, si me voy de gira o paso una cantidad de tiempo afuera, le digo a alguna amiga que me acompañe. O a mi mamá. Coincido con lo que dice Khea de estar acompañado de los afectos. Y de esos valores que nos inculcaron desde muy chicos. También siento que la fama y el éxito son una consecuencia de estas decisiones, vienen de la mano.

Khea:-¡Como la plata! (risas).

"Me considero una persona súper responsable a la hora de dar un mensaje", señala Tini

¿Qué es lo más grato y lo más ingrato que vivieron en el sentido de la exposición?

Khea:-Ya no es normal ir a jugar a la pelota con mis amigos, se puede juntar gente, son esas cosas que antes, en tu cotidianidad, hacías tranquilo y ahora ya no. Después yo creo que está la mala exposición. A mí no me importa que hablen de mí pero sé que hay gente que está todo el tiempo en las redes buscando una equivocación mía, ponele. Y el lado bueno es que cada vez más público te va conociendo y se siente representada por tu música y ésa es mi meta: llegarle a la gente.

Tini:-Lo positivo es hermoso y es tan positivo que hace que uno no deje de luchar por este sueño. Pero obviamente hay cosas negativas, como todo en la vida, como en cualquier trabajo: te vas a encontrar con piedras en el camino. Hay que entender que no somos perfectos, que somos seres humanos igual que la persona que esté escuchando esa canción y que obviamente nos vamos a equivocar y que, a veces, podemos decir cosas que al año siguiente ya no sintamos. Igual, me considero una persona súper responsable a la hora de dar un mensaje, siempre fui así.

Tini y Khea: feat y trap

¿Cómo y dónde están viviendo la cuarentena?

Khea:-¡Yo no aguanto más! Jajaja En serio, estoy bastante bien, me sirvió para descansar, venía viajando mucho y empecé a mirar para adentro y a compartir el tiempo con mi familia, a hacer música, a cerrar proyectos. No me estanqué. Estoy en Buenos Aires, en mi casa con mi familia, somos un montón, estoy con todos mis hermanitos, también vivo con dos amigos, y con mi mamá y mi papá.

Tini:-Para mí fue re raro porque desde que tengo memoria nunca había estado tanto tiempo en Buenos Aires. Siempre vuelvo a casa y para mí es recontra una prioridad, Pero estar tanto tiempo seguido fue un cambio bastante grande. Y el cambio también de dinámica, de repente despertarme un día y decir: "No tengo nada para hacer. ¡Ya fue! Me voy a quedar todo el día en la cama". Hice también una introspección, me siento mucho más estable emocionalmente. Estoy conviviendo con mis papás en la casa de la familia, con Fran, mi hermano. Estamos los cuatro juntos.

-En el medio de todo esto, Tini, se dio tu separación, ¿Cómo lo transitaste y cómo es la nueva etapa de soltería?

Tini:-Cuando cortás con tu novio o con tu pareja, necesitás tu duelo, tu tiempo de procesar. Con respecto a otras separaciones fue distinto en este caso porque solía tener otro ritmo de vida. Si me pasaba algo personal, igual tenía que salir a hacer un show. Pero ahora fue realmente hacer una introspección, no te queda otra. Desde un lado positivo, estuve cerca de mi familia, de mis seres queridos, pude hablar. Una se descarga bastante. Igual lo que dijimos cuando lo comunicamos es lo que realmente es. Nos vamos a quedar los dos con los momentos más lindos que vivimos juntos porque fue una historia de amor demasiado linda. Así que no da para recordarla mal. Sino, todo lo contrario. Yo lo recuerdo con mucha alegría.

-¿Qué otros planes tienen?

Tini:-Te cuento lo que está planeado pero puede cambiar, digamos. Tengo planeada la salida del álbum. Lo estoy trabajando hace muchísimo tiempo y no aguanto más para poder compartirlo entero con todos ustedes. También habrá un show el año que viene. Yo tenía el Movistar Arena para cerrar la gira pero se pospuso así que seguramente se convierta en un nuevo espectáculo, en la presentación del disco. Y la posibilidad de actuar sigue estando ahí. Tenemos que ver lo que sucede. Si a fin de año se hace o no se hace la serie, debería viajar para Colombia. Sobre la serie puedo decir que es un una comedia romántica con un poquitito de drama también, incluye música. De hecho, va a ser con Sebastián (Yatra). Nosotros habíamos firmado el contrato hace ya tiempo y estamos a la espera de qué sucede con este proyecto.

Khea:-En cuanto a mis shows estoy parado en la misma posición que Tini, creo que hasta abril del año que viene no va a haber shows en general, es de las últimas actividades que van a volver. En cuanto a la música, mi idea es a principios del año que viene o a mitad sacar mi primer disco.

-Tini, ¿Cómo terminó la anécdota de Residente, cuando no te reconoció en un vivo de Instagram?

Tini:-Jaaaa. Él estaba haciendo un vivo y yo, cual fan, me metí y le mandé unas manitos. Cuando me llega la propuesta de que me una, intuí que me estaba agregando de buena onda pero que no sabía quién era. Y efectivamente así fue. Nos saludamos y ahí me pregunta qué hago, y yo le digo que me gusta cantar.¡Me dio vergüenza! Después de eso, me propuso hacer un vivo para charlar y terminamos haciéndolo hace unas semanas.