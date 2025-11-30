El beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras la victoria de Inter Miami
La cantante fue a apoyar a su novio en el pasaje a la final de la MLS y dejaron una escena al costado de la cancha que será recordada por todos
- 3 minutos de lectura'
Inter Miami se coronó campeón de la Conferencia Este de la MLS tras golear 5-1 a New York City FC como local y de esta manera va en busca de su primer título de la liga estadounidense. Sin embargo, los flashes de la noche no estuvieron en Lionel Messi y compañía, sino en un romántico beso que se dieron Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, que revolucionó las redes sociales.
Con goles Allende, Silvetti y Segovia, el Inter Miami logró el primer título de conferencia en la historia del club y Messi levantó el trofeo como capitán, en una noche soñada para el conjunto rosa. Ante la importancia del partido, Tini fue a apoyar a su novio, que con su dorsal número 7 fue titular en la victoria de su equipo.
En la previa al partido, Rodrigo se acercó hasta uno de los laterales del estadio y en la primera fila estaba su novia esperando para saludarlo. La pareja se fundió en un tierno beso, que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Una fanática fue la que capturó el momento: “Me filmé un beso entre Tini y De Paul“, escribió la usuaria @mariannn94 en la red social X.
La misma usuaria compartió otro video de Tini junto a una amiga bailando al ritmo de la música del estadio. Se la pudo ver muy feliz a la cantante, que viene de realizar durante octubre y noviembre 10 presentaciones de su festival FuTTTura en Buenos Aires, donde miles fanáticos pudieron ver su regreso a los escenarios acompañada de figuras como Chris Martin, María Becerra, Tiago Pzk, entre otros.
Con esta victoria, Inter Miami clasificó por primera vez a la final de la MLS Cup, donde enfrentará al ganador entre Vancouver Whitecaps y San Diego FC el próximo sábado. De lograr el campeonato, sería el primer título de De Paul en el club comandado por David Beckham luego de su llegada esta temporada proveniente del Atlético de Madrid.
Con este beso que se dieron Tini y De Paul resta saber cuándo será la fecha del casamiento del que hace tiempo ya se rumorea. Hasta el momento ninguno de los dos se expresó al respecto, pero hay varios indicios de que la pareja dará el sí en breve.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Celebridades
Separación y escándalo. ¿Qué pasó entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras?
De más de siete horas. El impactante proceso de transformación de Jamie Campbell Bower en Vecna para cada episodio de Stranger Things
Ausencias de peso. Vicuña festejó sus 47 años rodeado de familia y amigos: la dedicatoria de Anita Espasandín
- 1
Irán decidió no participar del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos por conflictos con las visas
- 2
Murió Carlos Espósito, el árbitro argentino que representó al país en el Mundial de México 86
- 3
El señor de los caballos: la vida marcada por el polo y el turf, la locura por ganar la carrera más importante del mundo
- 4
El ocaso del mérito: la permanencia de Jake Paul en el boxeo