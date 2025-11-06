Futttura en vivo: cómo ver el recital de Tini por streaming

Tini Stoessel lleva a cabo en Tecnopolis su festival Futttura, uno de sus shows más ambiciosos hasta la fecha, en el que hace un recorrido por su extensa carrera y canta hits como “La Triple T” y “Cúpido”. Quienes no pueden asistir, tienen la posibilidad de seguir el show en vivo de este sábado 8 de noviembre por streaming.

El show de Tini en Tecnópolis se puede ver de forma online tinistoessel

Se trata de un evento que dura unas tres horas y con tres escenarios en simultáneo. Es la primera vez en que una artista nacional hace una puesta como tal, con ella como única y absoluta protagonista. Ante 35.000 espectadores, la cantante hace un recorrido por sus mayores éxitos desde temas de la serie Violetta hasta sus últimos lanzamientos como “Down” y “Blackout”. Allí repasa todos sus álbumes, incluso Un mechón de pelo, su último trabajo de estudio que salió el año pasado y solo presentó con una serie de shows en el Club Hurlingham.

Futttura cuenta con unas nueve fechas confirmadas, que empezaron a fines de octubre y finalizarán el 16 de noviembre. Inicialmente, la serie de shows iban a arrancar el pasado 24 de octubre, pero por problemas meteorológicos esa fecha se trasladó a otra y oficialmente se puso en marcha el festival el sábado 25. En su momento, hubo mucho revuelo porque la cantante se mostró con lágrimas en los ojos en las redes sociales al confirmar la noticia y le pidió disculpas a sus fanáticos por los inconvenientes.

La colaboración de Chris Martin en el concierto de Tini

Desde entonces, Tini deslumbra con su talento y gran puesta en escena. A su vez, tuvo la oportunidad de invitar a diferentes artistas a cantar con ella, como es el caso de La Joaqui y Nicki Nicole. Una de las mayores sorpresas fue la participación de Chris Martin de Coldplay, con quien cantó “Carne y Hueso” y su colaboración “We Pray”. Esa misma noche, también contó con la aparición de Juanes, quien interpretó el clásico “Fotografía”; acto seguido, el dúo Miranda! irrumpió en el escenario principal de Tecnópolis para vocalizar el tema “Me gusta”.

También se hicieron virales imágenes de su pareja, el jugador de fútbol Rodrigo De Paul, en el público en pleno disfrute de algunas de sus presentaciones y, como suele hacer, brindándole su apoyo en este momento de su carrera.

Otra gran novedad de esta serie de recitales es que los asistentes pueden participar de diferentes actividades antes de que empiece el show. Una de las experiencias más destacadas es el Museo TINI, donde se pueden ver diferentes vestuarios que usó a lo largo de su carrera. Además, ofrece puestos para maquillarse, para tatuarse y tiendas de merchandising

Futttura en vivo: cómo ver el recital de Tini por streaming

El canal de streaming LA CASA informó que este sábado 8 de noviembre transmitirá en vivo el show de Tini. Este se podrá seguir de forma online a través de su cuenta oficial de YouTube a partir de las 20. Esta emisión contará con la cobertura exclusiva a través de sus redes sociales

La relación que tiene Tini con el canal de streaming es muy estrecha. En varias oportunidades, la artista eligió este medio para hacer entrevistas y apariciones. Fue justamente allí donde hizo el anuncio de su festival Futttura.