El conmovedor mensaje de Tini Stoessel a Chris Martin tras compartir escenario en Futttura: “Te quiero”

Después de su show del pasado domingo en Tecnópolis, Tini Stoessel compartió un sentido mensaje dirigido a Chris Martin, quien la acompañó sobre el escenario. El encuentro, celebrado en el marco del espectáculo Futttura y que tomó por sorpresa al público, se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

El líder de Coldplay apareció en escena después de que la artista argentina interpretara varias de las canciones más emblemáticas de su repertorio y la ovación fue inmediata.

Junto a un video que retrata la complicidad entre ambos artistas durante la velada, donde se abrazan y sonríen frente a los miles de asistentes, Stoessel expresó a través de Instagram: “Chris y su música significan mucho para mí. La vida nos cruzó en una etapa en la que a mí me llenó de fuerza y amor. Lo que pasó ayer [por el domingo] se me hace muy difícil de poner en palabras”, apuntó.

Tini recibió la especial visita de Chris Martin quien cantó "Carne y Hueso" y "We pray" para disfrute de los presentes en Tecnópolis

La exchica Disney continuó describiendo lo que representa el líder de Coldplay en su vida. “Aprendí mucho de vos, Chris. Sos muy humano, muy real, muy talentoso y generoso. Llevás una sabiduría y una energía que inspiran profundamente”, agregó.

Stoessel también aprovechó el mensaje para agradecer al músico por haber aceptado su invitación para participar del show. “Gracias a Dios por estar en mi vida. Te quiero y te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en Futttura”, escribió.

En otro fragmento del posteo, la intérprete de “La Triple T” destacó la influencia artística y personal que Martin ha tenido en su carrera. “Gracias por ser inspiración, por tu arte y por tu corazón. Hay momentos que marcan un antes y un después. Este fue uno de ellos”, concluyó.

El concierto formó parte de Futttura, un evento que reunió a miles de personas durante varias fechas en Tecnópolis con una propuesta de música en vivo, arte y experiencias interactivas. La presencia de Chris Martin marcó uno de los momentos más inesperados del evento.

El músico, que mantiene una estrecha relación con el público argentino tras sus múltiples presentaciones con Coldplay en el país, eligió acompañar a Stoessel en una noche especial y durante el show ambos intercambiaron gestos de admiración mutua.

La colaboración de Chris Martin en el concierto de Tini

Tras dar la bienvenida al artista, ambas estrellas unieron sus voces para interpretar “We Pray”, la canción incluida en Moon Music, el último álbum de Coldplay. El tema cuenta con la participación de la cantante argentina, quien ya había colaborado en el videoclip oficial filmado el año pasado en las calles de Dublín, en Irlanda.

Miles de fanáticos registraron el momento con sus teléfonos, mientras Stoessel se acercaba para abrazar al vocalista británico, que viajó especialmente al país para ser parte del espectáculo.

Al finalizar ese momento, el público recibió una nueva sorpresa con la interpretación de “Carne y hueso”, uno de los temas más representativos de Tini y que forma parte de Cupido, el disco que la cantante lanzó en 2023. La versión, acompañada por la guitarra acústica de Martin, emocionó a los fans.

La conexión entre ambos artistas volvió a evidenciar la amistad que los une. Su vínculo se remonta a 2022 cuando Tini fue invitada a participar en uno de los diez conciertos que Coldplay ofreció en el estadio Monumental. En aquella oportunidad, interpretó junto a la banda “Let Somebody Go” y también “Carne y hueso”, en una colaboración que marcó el inicio de una relación artística que se prolonga hasta hoy.

La puesta de Futttura tuvo además otros momentos destacados. El cantante colombiano Juanes también se subió al escenario para interpretar “Fotografía” y el dúo Miranda! sorprendió al público con su aparición para cantar “Me gusta”.

Con un éxito rotundo de venta de entradas, Tini brindará cuatro funciones más en Tecnópolis los próximos 7, 8, 15 y 16 de noviembre y continuará con su tour por otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, Montevideo y Asunción, y en el interior del país en Córdoba y Tucumán.