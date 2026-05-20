Sorpresas en la taquilla: el musical que revolucionó el ranking y la obra que, con pocas funciones, irrumpió en el top ten

Desde que a principio de abril desembarcó en una gran sala de la avenida Corrientes Desde el jardín, la obra que protagoniza Guillermo Francella, viene liderando el listado de los espectáculos más convocantes del circuito comercial porteño. Indudablemente, el actor de tantos éxitos cuenta con un público propio que decide verlo en vivo haga lo que haga. Salvo la semana en la que estuvo en México para recibir su Platino de Honor, la obra en que también trabajan Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza, entre otros, se venía imponiendo en la competitiva cartelera actual poblada de primeras figuras. Pero hace dos semanas llegó Hairspray y el virtual podio de las tres obras mas vistas cambió. Lo concreto es que el pastelero y exjurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular, que debutó en teatro, desplazó al segundo lugar a la pieza de Francella y, al tercer lugar, a Rocky, la megaproducción que comanda Nicolás Vázquez, que va por su segunda temporada.

Damián Betular y Belén Bilbao, los protagonistas de Hairspray Gentileza Prensa

Tanto Hairspray, cuya función para la crítica recién será esta noche, aunque se haya estrenado hace dos semanas; como Desde el jardín hicieron cinco funciones en el período medido. Para entender un poco este cambio de liderazgo hay que tener en cuenta que el musical con exuberantes peinados sesentosos y 55 pelucas que usan el pastelero como Belén Bilbao, Alejandra Radano y Sofía Morandi, entre el numeroso elenco; se presenta en el Teatro Coliseo que cuenta con una capacidad de 1700 personas. Esto marca una diferencia a las 900 butacas del Metropolitan en donde se presenta Desde el jardín. Claro que al cruzar el número de espectadores con el listado que da cuenta del porcentaje de ocupación de sala Desde el jardín supera al musical que dirige Fer Dente. Esto tiene su correlato con lo recaudado: la historia del jardinero que dedica su vida a las plantas, ver televisión y dormir supera al famoso musical.

Según los registros estadísticos, Desde el jardín fue desplazada al segundo lugar del ranking de cantidad de espectadores, pero mantiene su liderazgo en recaudaciones Gentileza Gabriel Macarol

Tanto por cantidad de espectadores y recaudaciones, el tanque de Nicolás Vázquez que viene dando pelea desde la temporada pasada se ubica en el tercer lugar según las cifras de la cámara que congrega a productores y dueños de salas del circuito comercial, Aadet. Hay otro dato llamativo en estos tres primeros tanques que acaparan la atención de miles de espectadores: en tiempos de bolsillos flacos, los tres son los que cuentan con las entradas con precios más elevados, parten de un piso de 33.000 pesos; y el promedio de valor de localidades más altos, de 60.000 a 64.000 pesos.

En el ranking de los espectáculos más vistos los tres siguientes son obras nacidas y criadas el año pasado: Una navidad de mierda, la comedia que protagonizan Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi; El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D`Elía; y La cena de los tontos, con Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi, entre otros. Como contrapartida, los tres siguientes, de la séptima a la novena posición según cantidad de espectadores, lo ocupan dos comedias musicales y un drama que, como otros tantos títulos, fueron éxitos en la pantalla grande: Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo entre un amplio elenco con varias actrices y cantantes que rondan los 10 años; Anastasia, con Minerva Casero, Iñaki Aldao y Fernando “Pichu” Straneo: y Secreto en la montaña, el drama que protagonizan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, que se estrenó hace dos semanas.

Aunque Anastasia viene realizando la mitad de funciones de muchos de las obras que conforman los 10 espectáculos más vistos se las ingenia para dar pelea dentro de este selecto grupo MELINA ERCOLI - Gentileza

El octavo lugar de Anastasia en el top ten tiene la particularidad de ser el montaje que menos funciones semanales viene realizando (tres, cuando el resto de las 10 obras más vistas suben el telón unas cinco a seis veces). Sin embargo, como había sucedido en el anterior registro de audiencia, ocupa un lugar destacado en esta competitiva cartelera de la avenida Corrientes y sus alrededores. El listado se cierra con La función que sale mal, la disparatada comedia que protagonizan Diego Reinhold, Héctor Díaz y Freddy Villarreal, entre otros. A juzgar por los números, indudablemente algo sale bien en esta propuesta.

Sottovoce, con Fernán Mirás, Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega Prensa Sottovoce

En esta cartelera en constante movimiento se vienen otros dos títulos que tienen los elementos para convertirse en tanques del circuito: Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, con Lorena Vega, Carla Peterson, Adrián Suar y Fernán Mirás; Billy Elliot, otra comedia musical de gran producción en una historia que cuenta con música de Elton John y la actuación de Osvaldo Laport, entre un numeroso elenco de todas las edades. Seguramente, estos dos títulos dejarán su marca en el listado de las obras más beneficiadas por el público.