Salió a la luz la presunta declaración de la China Suárez para apoyar a Mauro Icardi en la recuperación de sus hijas

Sin importar los kilómetros que los separen ni el tiempo que pase, los conflictos legales entre Wanda Nara y Mauro Icardi parecen estar cada vez más lejos de arreglarse. Luego de que el futbolista publicara un fuerte descargo en sus redes sociales para expresar su amor hacia sus dos hijas y apuntar una vez más contra su exesposa, ahora se hizo pública la declaración que habría hecho su novia María Eugenia “China” Suárez en Turquía a su favor para que pudiera volver a estar con sus dos hijas en Estambul.

La disputa entre el exmatrimonio por Francesca e Isabella sigue en pie. Las niñas viven con su madre en Buenos Aires y solo ven a su padre cuando regresa al país. El martes 19 de mayo, la periodista Naiara Vecchio compartió un documento con la declaración que habría hecho Suárez en Turquía como testigo de Icardi en la demanda que le inició a Nara por la restitución internacional de sus hijas.

Mauro Icardi y la China Suárez durante los festejos por la victoria de Galatasaray en la Superliga de Turquía (Foto: Instagram @mauroicardi)

“La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años. Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”, se pudo leer en el documento.

Según el escrito, Suárez sostuvo que “la relación de Mauro con sus hijas es muy buena” y que “pasan muy buenos momentos juntos” y se expuso que mostró fotos y videos para evidenciar los juegos que compartieron sus hijas Rufina y Magnolia con Francesca e Isabella.

La declaración de la China Suárez (Foto: X @NaiVecchio)

Asimismo, de acuerdo con el documento, aseguró que Icardi “es un buen padre” y que tienen un “entorno familiar saludable” con planes a futuro que involucran a todos los niños. A su vez, manifestó su intención de apoyar a Icardi en el proceso de divorcio, “procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos, tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro”.

Esta documentación se hizo pública una semana después de que el delantero del Galatasaray estallara en las redes contra Wanda Nara. Luego de que su equipo saliera campeón de la Superliga de Turquía y celebrara con su novia y los tres hijos de ella, expresó, a la distancia, su amor por sus dos hijas. “Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”, escribió.

El descargo de Mauro Icardi tras el triunfo con el Galatasaray (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

“(...) El amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros. Pero hay algo que nunca entendieron… el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye”, continuó. (...) Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre", sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto suya con sus hijas, los tres vestidos con la camiseta del club.