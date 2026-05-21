Abuchearon a Fito Páez en su show: “Silbaron muchísimo, ahora a cantar”

Gran parte del público abucheó el miércoles por la noche a Fito Páez durante su show, luego de que el artista iniciara el recital interpretando canciones de su último disco, Novela. La decisión decepcionó a muchos asistentes, que esperaban escuchar desde el comienzo algunos de sus clásicos más populares, que luego fueron parte del repertorio.

En los videos compartidos en redes sociales se observa a algunos miembros de la audiencia distraídos, con personas mirando sus teléfonos celulares o levantándose para buscar comida y bebida mientras sonaban los nuevos temas.

El enojo de Páez tras los abucheos

“Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”, respondió Páez más tarde desde el escenario, cuando finalmente comenzó a interpretar algunos de sus hits más conocidos.

El artista, que llevaba a cabo la cuarta fecha del tour Sale el Sol, había anticipado en sus redes sociales que abarcaría la primera parte del show con su último lanzamiento. “Quería avisarles que vamos a tocar Novela, el miércoles lo vamos a despedir, porque el jueves nace Shine, nuestro nuevo álbum”, afirmó en un video publicado en Instagram.

El anuncio de Páez sobre cantar "Novela"

“Fito arrancó el recital avisando que iba a cantar su disco —Novela— entero, porque es como una historia en orden cronológico. Después tocó todos los hits, uno atrás de otro, pero se lo notaba muy enojado y hablando con un tono irónico constantemente”, contó María, una de las presentes en el show, a LA NACION.

“¡Un papelón! Nos encajó todo su nuevo disco... Hace una hora escuchando temas que no conozco y no tengo ganas de escuchar. Mis 3 hijos dormidos vinieron a ver a Fito y sus canciones. ¡No saqué para ver esto! Quiero que me devuelvan el dinero y encima todo el tiempo que perdí un miércoles en venir hasta acá”, se quejó otra asistente (@andydicarlo) en redes sociales.

El público, distraído, durante el comienzo del show

Por otro lado, el retraso en el horario de inicio del espectáculo también generó malestar entre el público. “Nunca vi tanta gente irse en medio de un show. Empezó media hora más tarde”, expresó una oyente (@juacostahaab) en redes. Distintos usuarios también señalaron que esto afectó a aquellas familias que viajaron desde diferentes zonas del interior del país para ver el concierto.

Además, la propuesta artística incluyó visuales abstractas en las pantallas, que buscaban acompañar la narrativa del álbum, algo que señalaron quienes estaban lejos del escenario y querían ver al artista.

Según explica María, Novela se presentó como una “ópera de rock”, con canciones que suman sentido la una a la otra y construyen un relato cohesivo al ser escuchadas en el orden original, por lo que perdería parte de su sentido al proponer un setlist intercalado.

El reposteo de Fito Páez a la reflexión de un fan sobre lo ocurrido

Tras lo ocurrido, Páez se refirió al hecho indirectamente, reposteando el mensaje de un fan, que publicó: “Hoy Fito tocó de pe a pa su disco Novela. Muchos apreciamos el regalo, otros viven de la inmediatez y la estupidez descontrolada. Simplemente perdieron la capacidad de escuchar un disco entero, triste”.

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