Tony Bennett festejó sus 95 años, anticipó su nuevo disco con Lady Gaga y su despedida de los escenarios

Tony Bennett cumplió 95 años este martes . Como no podía ser de otro modo recibió infinidad de saludos y reconocimientos en las redes sociales, mundo en el que sigue activo a pesar del cuadro de Alzheimer que enfrenta desde hace algún tiempo y que reconoció públicamente por primera vez el 1° de febrero pasado. Paul McCartney, Bono y The Edge, entre otros, le rindieron tributo al legendario crooner en esta fecha.

Pero al mismo tiempo, Bennett aprovechó su cumpleaños para hacerle un regalo a los fans que tiene alrededor del mundo. Reveló hoy el primer anticipo de su nuevo álbum, el segundo que comparte con Lady Gaga después de Cheek to Cheek (2015). Esta nueva grabación, que seguramente será la última en la extraordinaria carrera de Bennett, se titula Love for Sale y es un tributo a la música de Cole Porter. La canción elegida para adelantar la salida del álbum, prevista para el 1° de octubre, es “I Get a Kick Out of You”, que se escuchó por primera vez en el musical Anything Goes, primero en Broadway y luego en el cine a través de la película de 1936 con el mismo nombre estrenada en la Argentina como Todo vale.

Bennett cerrará esta noche la celebración de su cumpleaños con el primero de los dos conciertos finales de su carrera, que también hará junto a Lady Gaga en el Radio City de Nueva York bajo el título de One Last Time. La segunda presentación está prevista para el jueves 5.

Love for Sale cuenta con 12 de las más destacadas composiciones de Porter. La edición standard incluye “It’s The Lovely”, “Night and Day”, “Love For Sale”, “Do I Love You”, “I Concentrate On You”, “I Get a Kick Out of You”, “So in Love”, “Let’s Do It”, “Just One of Those Things” y “Dream Dancing”. En la edición de lujo se agregan “I’ve Got You Under my Skin” y “You’re The Top”. El álbum fue grabado en los legendarios estudios neoyorquinos Electric Lady con arreglos para trío de jazz, orquesta y big band.

La grabación completa es de 44 minutos y en ella Bennett interpreta como solista dos temas (”So In Love” y “Just One of Those Things”). Lady Gaga hace lo propio en otros dos (”Let’s Do It” y “Do I Love You”) y el resto lo cantan ambos a dúo, seis años después de Cheek to Cheek, que también incluía canciones de Porter y otros grandes autores del gran álbum de la canción americana (American Songbook).

