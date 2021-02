Tony Bennett tiene Alzheimer, así lo confirmó su familia

Tony Bennett, el legendario cantante con una carrera de más de medio siglo, sufre de Alzheimer. La noticia fue revelada hoy en un artículo publicado en la revista AARP, una publicación norteamericana especializada en temáticas relacionadas con los adultos mayores. Según detalla el artículo, la condición de Bennett fue diagnosticada en 2016 y su familia decidió contarlo ahora, a pocos meses de la salida de su nuevo disco de duetos con Lady Gaga. Según explican su esposa Susan y su hijo Danny, ante la imposibilidad del cantante de participar en la promoción del lanzamiento de las nuevas canciones optaron por romper el silencio y hablar sobre su estado actual.

Tony Bennett cantó junto a Vicentico "Cold Cold Heart", clásico de su repertorio Rodrigo Néspolo - LA NACION

Según relata la nota, aunque Bennett, de 94 años, sigue ensayando y cantando dos veces por semana por la recomendación de sus médicos, la mayoría del tiempo está desorientado y desconectado de lo que sucede a su alrededor. “Su expresión tenía la impasividad de una máscara”, escribe John Colapinto en la nota sobre su primera impresión del cantante al que visitó en su casa, donde vive rodeado de sus pinturas, ya que se dedicó durante años a las artes plásticas. El periodista conversó con su esposa sobre el modo en que la enfermedad afecta al cantante cuya última presentación en vivo fue en marzo del año pasado. En 2012 el cantante visitó la Argentina y brindó un show en el teatro Gran Rex.

“Susan y Danny cuentan que en bambalinas Tony estaba confundido sobre dónde estaba [en referencia a su último show] pero que en el momento en que el presentador anunció su nombre se transformó y estuvo en modo actuación y caminó hacia el centro de la escena, sonriendo y agradeciendo el aplauso del público”, se lee en la nota que describe también parte de las imágenes documentales de la grabación del último disco con Lady Gaga, una continuación de su álbum de duetos Cheek to Cheek lanzado en 2014. En un claro contraste con su presencia en el documental The Zen of Tony Bennet filmado en 2012 durante la grabación de otro de sus discos de duetos, en las imágenes más recientes el cantante apenas habla entre tema y tema y cuando su colega y protegida lo felicita cariñosamente por su interpretación sus contestaciones son escasas y monosilábicas.

El caballero y la dama: Tony Bennett y Lady Gaga LA NACION

Puestos a decidir la promoción del que posiblemente sea el último trabajo discográfico de Bennett, la familia decidió dar a conocer su estado actual convencidos de que el público que lo sigue hace décadas merecía saber su condición que a pesar de su avanzada etapa no hizo mella en el enorme talento vocal que lo distingue desde la década del cuarenta cuando el joven Anthony Dominick Benedetto se transformó en el maravilloso crooner Tony Bennett.