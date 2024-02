escuchar

Desde hace varios años que se sabe muy poco de la vida de Tracy Chapman. En 2008 la cantante publicó lo que sería su último disco inédito y en 2015 recopiló en un álbum sus grandes éxitos y desde entonces poco se sabe de ella salvo alguna que otra aparición en la televisión norteamericana. Pero, ayer por la noche, los ojos del mundo se posaron sobre Chapman cuando se subió al escenario de la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles .

La artista interpretó junto a Luke Combs “Fast Car”, su mayor éxito musical, el cual fue publicado en 1988 . Antes de la actuación, Combs, de 33 años, recordó cómo escuchaba la versión original de Chapman: “Era mi canción favorita, incluso antes de saber lo que era una canción favorita”.

El cantante country y la cantautora de 59 años subieron al escenario ante la ovación del privilegiado público, que tuvo la oportunidad de volver a escucharla en vivo y en directo. Taylor Swift y Brandi Carlile fueron vistas de pie durante la actuación y todos los presentes ovacionaron eufóricamente a los cantantes al final de la canción.

La interpretación en vivo de “Fast Car” se dio en medio de la nominación del cantante como mejor interpretación country gracias al cover que hizo del tema, el cual ocupa los primeros puestos de la lista de éxitos de los Estados Unidos, a más de tres décadas del estreno de la versión original. Combs publicó su propia versión de la canción en abril de 2023, y el tema llegó a lo más alto de las listas de música country, además de alcanzar el número 2 en la lista Billboard Hot 100.

“Fast Car” estableció a Chapman, de tan solo 24 años en aquel entonces, como una de las principales cantantes de su época y ayudó a que ganara tres premios Grammy, incluyendo el de Mejor artista nueva. Narrada por una joven que deja la escuela para ayudar a su padre alcohólico y sueña con escaparse de todo en el automóvil de su pareja, igualmente desahuciada, “Fast Car” es uno de los singles más atrapantes de finales de los 80. Khalid, Sam Smith y Justin Bieber la han cantado en vivo. Y además hay versiones del tema de grupos de electrónica y de reggae.

La vida de Chapman en los últimos años

A lo largo de su carrera, entre 1988 y 2008, Chapman publicó ocho trabajos, empezando por su exitoso debut que incluía “Talkin’ ‘Bout a Revolution”, “Baby Can I Hold You” y la que quizá sea su canción insignia, “Fast Car”. Ganó el Grammy a la mejor artista revelación en 1989, y “Fast Car” fue nominada a disco y canción del año.

Sin embargo, el peso de la fama caló hondo en la artista, que decidió en un momento alejarse del mundo del espectáculo. Desde que terminó su última gira en 2009, fueron pocas las apariciones públicas que realizó, la mayoría de ellas en programas nocturnos. En 2015 interpretó “Stand by Me” cuando David Letterman se preparaba para retirarse del Late Show, y en vísperas de las elecciones de 2020, interpretó “Talkin’ ‘Bout a Revolution” en Late Night With Seth Meyers.

“Estar en el ojo público y bajo la luz de los reflectores fue, y sigue siendo, hasta cierto punto, incómodo para mí. Todo lo que ocurrió en mi vida me preparó para esta carrera, pero soy un poco tímida”, señaló Chapman hace unos años durante una entrevista. “La música formó parte de mi vida y de mi educación. Siempre había música en mi casa. Al mismo tiempo, tengo esta personalidad que es un poco reservada, y nunca había buscado ser el centro de atención. Eso me ha hecho, quizás, no ser la persona ideal para este trabajo”.

A pesar de su bajo perfil de los últimos años, el público siempre la siguió reconociendo como una de las artistas más importantes de las últimas décadas. Este estatus quedó demostrado anoche cuando subió al escenario de los Grammy causando gran alegría en la audiencia y consagrándose como una leyenda de la música.

