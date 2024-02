Billie Eilish posa junto a sus Grammys a la mejor canción del año y mejor canción escrita para una película, televisión u otro medio visual, por su tema para la película Barbie, "What Was I Made For?"; Eilish interpretó la canción en vivo durante la ceremonia, acompañada de su hermano Finneas O'Connell, quien fue su coautor, al piano

FREDERIC J. BROWN - AFP