Taylor Swift y Céline Dion echaron por tierra las críticas de los fanáticos al aparecer juntas en una fotografía tomada detrás del escenario, luego de que Swift resultara ganadora del álbum del año en los premios Grammy 2024.

La leyenda de la música hizo una sorpresiva aparición pública sobre el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles para presentar el premio en la ceremonia de entrega de premios, a pesar de enfrentar graves problemas de salud en los últimos tiempos que la mantienen alejada de los shows en vivo.

Luego de que Swift recibiera el premio final de los Grammy 2024 por su álbum Midnights de manos de la artista canadiense, la estrella del pop, de 34 años, celebró su victoria abrazando a la intérprete de “My Heart Will Go On”, de 55, detrás del escenario.

El abrazo de Celine Dion y Taylor Swift Kevin Mazur - Getty Images North America

Las estrellas fueron fotografiadas en un cálido abrazo en la ceremonia de premiación celebrada en Los Ángeles este domingo. En la captura, se puede ver a Swift con su mano sobre el hombro de Dion y ambas apoyando sus cabezas una contra la otra.

La cantante canadiense -enfundada en un vestido rosa claro, combinado con un abrigo naranja- y la cantante de “Lavender Haze” -con su vestido blanco Schiaparelli con corsé- tuvieron un momento íntimo lejos de la multitud que se encontraba del otro lado. A pesar de las especulaciones y críticas que surgieron en las redes sociales sugiriendo que Swift ignoró a Dion cuando recibió el codiciado premio al álbum del año, las dos parecían estar de muy buen humor detrás del escenario .

La cantante de “Anti-Hero” terminó haciendo historia al llevarse una vez más el galardón a álbum del año. Swift es la única artista en ganar cuatro veces el álbum del año por los discos: Midnights, Fearless, 1989 y Folklore.

“Me encantaría decirles que este es el mejor momento de mi vida, pero me siento feliz cuando termino una canción. Me encanta cuando me graban haciendo un video musical, o cuando estoy ensayando con mis bailarines o mi banda, o preparándome para ir a Tokio a dar un espectáculo”, dijo Swift al recibir el máximo galardón.

“Para mí, el premio es el trabajo”, continuó la ganadora de 14 premios Grammy. “Todo lo que quiero hacer es seguir siendo capaz de hacer esto. Me encanta mucho. Me hace muy feliz. Me deja increíblemente impresionada que haga felices a algunas personas que también votaron por este premio. Todo lo que quiero hacer es seguir haciendo esto. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de hacer lo que tanto amo”, cerró.

Celine Dion reapareció en público en la ceremonia de los Grammy Agencia AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cuanto a Dion, su presentación en los Grammy 2024 marcó su primera aparición pública tras varios meses en medio de sus continuos problemas de salud. Por eso, cuando fue anunciada sobre el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles para presentar el premio final de la noche recibió una gran ovación por parte de los presentes.

“Gracias a todos, los amo también. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo desde el corazón”, dijo la estrella canadiense, a quien le diagnosticaron el raro e incurable trastorno neurológico conocido como síndrome de la persona rígida en 2022. También le dijo a la multitud que “nunca den por sentado” la alegría que brinda la música.

La gran noche de Swift en la 66ª entrega de los premios Grammy también incluyó una victoria como mejor álbum vocal pop por Midnights. Durante su primera victoria, también emocionó a sus devotas swifties al anunciar que su próximo álbum, The Tortured Poets Department, estará disponible el próximo 19 de abril.

