Si bien viene triunfando en las premiaciones, The Weeknd no obtuvo ninguna nominación para los premios Grammy 2021 Crédito: MTV via Ap

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 10:29

The Weeknd no recibió ninguna nominación para los premios Grammy 2021, algo que no le gustó para nada. El cantante canadiense, quien viene siendo uno de los que más reconocimientos recibió este año por su último trabajo, After Hours, criticó fuertemente a la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias a la que calificó de "corrupta".

A pocos días de haber recibido tres American Music Awards (disco, canción y cantante de soul), el músico se llevó una amarga sorpresa al enterarse de que, si bien After Hours es uno de los discos más populares de este 2020, no fue considerado para pelear en ninguna de las categorías de los premios Grammy que se entregarán el próximo 31 de enero.

"Los Grammy siguen corruptos. Están en deuda conmigo, con mis fans y con la transparencia en la industria", lanzó en su cuenta de Twitter, notablemente molesto el artista, quien fue uno de los elegidos para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y llegó a la cima de la lista Hot 100 de Billboard con dos de sus canciones ("Blinding Lights'' y "Heartless'').

La polémica previa. Estas palabras surgen semanas después de la polémica desatada por la presentación del artista en el Super Bowl. La Academia de Grabación pretendía que The Weeknd suspendiera esa participación para ser uno de los grandes protagonistas de los números musicales de la ceremonia a lo mejor de la industria. Si bien parecía que habían llegado a un acuerdo y sería parte de los dos eventos, con esta noticia todo podría volver para atrás. Mientras algunos sospecharon inicialmente que la exclusión de las nominaciones era una forma de represalia por las tensas negociaciones, un escenario más probable es que los comités de nominación legítimamente, según los estándares de los Grammy, eligieron otros trabajos sobre el suyo en sus categorías.

Críticas a la transparencia

Hace menos de un año la exdirectora general de la Academia de la Grabación acusó al grupo que determina las nominaciones en las principales categorías de tener conflictos de interés y de no participar en un proceso de selección transparente.

En tanto Harvey Mason Jr., el presidente y director interino, dijo a Variety:"No creo que la omisión de The Weeknd ponga en duda el proceso de nominaciones, honestamente. El proceso está ahí para que podamos continuar monitoreando la excelencia. Estuve en la sala principal este año y observé, y las personas en ella son profesionales de la música, en la cima de su oficio que componen y producen. Hay muchos artistas. Escucharon críticamente cada canción que llegó a sus escritorios, o escritorios virtuales. Así que no creo que muestre un defecto en el proceso. Es un proceso largo y arduo y la gente se enorgullece de ello. A la gente en esa habitación le importa: no hay agendas allí, no hay 'desaire a esta persona' o aquella persona. Se trata de: 'Tratemos de encontrar la excelencia' ".

La Academia de la Grabación aún no respondió a las críticas de Weeknd quien no fue el único excluido de los Grammy. Luke Combs, quien fue toda una revolución en el mundo del streaming y dominó las listas de popularidad del country, y Morgan Wallen, quien fue una de las figuras del country de este 2020, tampoco fueron considerados.

Bieber no quiere ser pop

En la contracara de este desaire se encuentra Justin Bieber, quien recibió cuatro nominaciones. A pesar de eso, el cantante criticó la decisión de los Grammy por encasillar su música en pop, cuando su último disco Changes tiene un giro al R&B. "Me propuse hacer un álbum R&B. Changes fue y es un álbum R&B. No está siendo reconocido como un álbum R&B, lo cual me parece muy raro'', escribió en su cuenta de Instagram, tras conocerse la lista de nominados.

"Crecí admirando la música R&B y deseaba hacer un proyecto que encarnara ese sonido. Que este (álbum) no sea puesto en esa categoría se siente raro, considerando aspectos como los acordes, las melodías y el estilo vocal, todo, hasta los tambores de hip hop que fueron elegidos, en este un innegable e inconfundible álbum de R&B", sumó Bieber.

Conforme a los criterios de Más información