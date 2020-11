American Music Awards 2020: los ganadores y los looks de la alfombra roja

Jennifer Lopez, Taylor Swift y Dua Lipa, las grandes sorpresas de la noche Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 12:04

Los American Music Awards 2020 tuvieron lugar anoche en Los Ángeles y, a pesar del contexto global por la pandemia de coronavirus, fueron muchas las estrellas que dijeron presente en el Microsoft Theatre y despuntaron con sus looks. En la alfombra roja se destacaron especialmente Jennifer Lopez y Megan Fox. Pero si hubo una gran protagonista, aunque su aparición fue por videollamada, fue Taylor Swift, quien fue la ganadora indiscutida de la velada.

La cantante se mostró emocionada al recibir, de forma virtual, el mayor de los premios: artista del año. También fue reconocida en la terna mejor artista femenina de rock/pop y su video "Cardigan" resultó el mejor video musical de la noche.

El osado look de Jennifer Lopez, que no pasó inadvertido Fuente: AFP

Además de Swift, Justin Bieber fue reconocido como mejor artista masculino de rock/pop y The Weeknd se consagró como mejor artista de soul; mientras que After Hours, su último trabajo discográfico, fue destacado en la categoría mejor álbum de soul y su tema "Heartless'' fue reconocido como el favorito del mismo estilo musical. Bieber volvió al podio por el tema "10,000 hours" que recibió dos premios: canción favorita de música country y colaboración del año (Bieber junto al dúo Dan + Shay). Al igual que Taylor Swift, tanto Bieber como The Weeknd y Dan + Shay se llevaron 3 estatuillas cada uno.

Más ganadores

Dua Lipa, en una de las presentaciones musicales de la entrega Fuente: AFP

El tema de Dua Lipa "Don't Start Now" obtuvo un premio en la categoría mejor tema de rock/pop y Nicki Minaj fue la ganadora como mejor artista femenina de rap/hip hop. Los latinos Bad Bunny y Becky G fueron reconocidos como mejores en la categoría masculina y femenina, respectivamente. Y el boricua, además, recibió el premio a mejor álbum por su trabajo YHLQMDLG. En tanto, Karol G & Nicki Minaj se llevaron el reconocimiento a mejor canción latina por su colaboración en "Tusa" y los Twenty one pilots ganaron como mejores artistas de rock alternativo. Mientras que Lady Gaga hizo lo propio en la terna mejor artista de música electrónica, Doja Cat fue reconocida como la mejor nueva artista y cantante en la categoría soul.

Bebe Rexha cantó junto a Doja Cat en los American Music Awards Fuente: AFP

"La razón por la que no estoy esta noche es que en realidad estoy regrabando toda mi música antigua en el estudio donde la grabamos originalmente. Así que ha sido increíble. Y no puedo esperar a que la escuchen'", lanzó Taylor Swift al explicar su ausencia en su gran noche.

Los looks

Del electrizante estilo de Cara Delevingne pasando por el look sexy de Jennifer Lopez -que lució un gran tajo y un gran escote-, al rostro tapado de The Weeknd, los artistas dejaron su marca en la alfombra de los premios AMAs.

Cara Delevingne, una de las más eléctricas de la alfombra, con un traje plateado y un top nude, la supermodelo le puso glam a la noche Fuente: AFP

Megan Fox no solo llamó la atención por su look sino por su compañero Fuente: AFP

Dua Lipa, con un look con muchos brillos Fuente: AFP

The Weeknd se llevó tres reconocimientos en la categoría soul y llamó la atención con su saco rojo, la cara tapada y sus clásicos guantes negros Fuente: AFP

Becky G, de las más sexys de la entrega, con un vestido con gran tajo y un escote con detalles en plateado Fuente: AFP

Conforme a los criterios de Más información