Beyoncé, con 9 nominaciones, es la favorita de los premios Grammy 2021

La Academia de la Grabación de los Estados Unidos dio a conocer las nominaciones a los premios Grammy, que serán entregados el 31 de enero de 2021. A diferencia de otras ediciones, este anuncio se fue conociendo durante la mañana de hoy y quedaron para el final las ternas principales: Álbum del año, Mejor canción y Mejor grabación, entre otras, de una lista total de 83 categorías.

En la página web de la Academia se pueden conocer a los candidatos de todas las categorías de la 63a edición de los premios Grammy. Concursan los álbumes y canciones publicados entre el 1ro de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020. La pole position para la carrera a las estatuillas del año próximo está absolutamente dominada por voces femeninas. Beyoncé se impuso con nueve nominaciones, seguida de Taylor Swift, Roddy Ricch y Dua Lipa con seis cada una. Brittany Howard, de la banda Alabama Shakes, lanzó su debut discográfico en solitario y acopió cinco nominaciones.

Estas son las categorías principales:

Grabación del año

"Black Parade", Beyoncé

"Colors", Black Pumas

"Rockstar", DaBaby Feat Roddy Ricch

"Say So", Doja Cat

"Everything I Wanted", Billie Eilish

"Don't Start Now", Dua Lipa

"Circles", Post Malone

"Savage", Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé

Taylor Swift y Dua Lipa, con 6 nominaciones Fuente: AP

Álbum del año

Chilombo, Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition), Black Pumas

Everyday Life, Coldplay

Djesse Vol. 3, Jacob Collier

Women in Music Pt. II, HAIM

Future Nostalgia, Dua Lipa

Hollywood's Bleeding, Post Malone

Folklore, Taylor Swift

Canción del año

"Black Parade". Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim "Kaydence" Krysiuk y Rickie "Caso" Tice

"The Box". Samuel Gloade y Rodrick Moore

"Cardigan". Aaron Dessner y Taylor Swift

"Circles". Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post y Billy Walsh (Post Malone)

"Don't Start Now". Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa y Emily Warren, songwriters

"Everything I Wanted". Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell

"I Can't Breathe". Dernst Emile II, H.E.R. y Tiara Thomas

"If the World Was Ending". Julia Michaels & JP Saxe

Mejor álbum de Rock / alternativo latino

"Aura", Bajofondo

"Monstruo", Cami

"Sobrevolando", Cultura Profética

"La conquista del Espacio", Fito Páez

"Miss Colombia", Lido Pimienta

Mejor nuevo/a artista

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop

Changes, Justin Bieber

Chromatica, Lady Gaga

Future Nostalgia, Dua Lipa

Fine Line, Harry Styles

Folklore, Taylor Swift

Mejor performance de rock

"Shameika", Fiona Apple

"Not", Big Thief

"Kyoto", Phoebe Bridgers

"The Steps", HAIM

"Stay High", Brittany Howard

"Daylight", Grace Potter

Brittany Howard se luce con su disco debut Fuente: AFP

Mejor álbum de rock

A Hero's Death, Fontaines D.C.

Kiwanuka, Michael Kiwanuka

Daylight, Grace Potter

Sound & Fury, Sturgill Simpson,

The New Abnormal, The Strokes

Mejor performance de R&B

"Lightning & Thunder", Jhené Aiko Featuring John Legend

"Black Parade", Beyoncé

"All I Need",Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $Ign

"Goat Head", Brittany Howard

"See Me", Emily King

Mejor álbum de rap

Black Habits, D Smoke

Alfredo, Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony, Jay Electrónica

King's Disease, Nas

The Allegory, Royce Da 5'9?

Mejor álbum country

Lady Like, Ingrid Andress

Your Life Is a Record, Brandy Clark

Wildcard, Miranda Lambert

Nightfall, Little Big Town

Never Will, Ashley McBryde

Mejor álbum de latino pop o urbano

YHLQMDLG, Bad Bunny

Por primera vez, Camilo

Mesa para dos, Kany García

Pausa, Ricky Martin

3:33, Debi Nova

Productor del año

Jack Antonoff:"August" (Taylor Swift), "Gaslighter" (The Chicks), "Holy Terrain" (FKA Twigs Featuring Future), "Mirrorball" (Taylor Swift), "This Is Me Trying" (Taylor Swift), "Together" (Sia)

Dan Auerbach: "Cypress Grove" (Jimmy "Duck" Holmes), "El Dorado" (Marcus King), "Is Thomas Callaway" (CeeLo Green), "Singing For My Supper" (Early James), "Solid Gold Sounds" (Kendell Marvel), "Years" (John Anderson)

Dave Cobb: "Backbone" (Kaleo), "The Balladeer" (Lori McKenna), "Boneshaker" (Airbourne), "Down Home Christmas" (Oak Ridge Boys), "The Highwomen" (The Highwomen), "I Remember Everything" (John Prine), "Reunions" (Jason Isbell and the 400 Unit), "The Spark" (William Prince), "You're Still The One" (Teddy Swims)

Flying Lotus: "It Is What It Is" (Thundercat).

Andrew Watt: "Break My Heart" (Dua Lipa), "Me And My Guitar" (A Boogie Wit Da Hoodie), "Midnight Sky" (Miley Cyrus), "Old Me" (5 Seconds Of Summer), "Ordinary Man" (Ozzy Osbourne Featuring Elton John), "Take What You Want" (Post Malone Featuring Ozzy Osbourne & Travis Scott), "Under The Graveyard" (Ozzy Osbourne)

