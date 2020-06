Tras posponerlo para octubre, cancelan Coachella 2020 por la pandemia

El festival californiano fue cancelado por primera vez en 20 años Crédito: Instagram

La agenda 2020 de festivales y eventos pensados para juntar mucha gente se vieron absolutamente modificados por la pandemia del coronavirus. Sin ir más lejos, se cancelaron entre otros eventos: el Lollapalooza, el Glastonbury, el Primavera Sound y ahora, según anunciaron medios estadounidenses, el Coachella.

Si bien la primera decisión había sido posponerlo para octubre, ahora terminaron por definir - por recomendación del jefe de salud pública del condado de Riverside- , que este 2020 no habrá encuentro en el valle. Según informa The Los Angeles Times tampoco tendrá lugar el festival de country Stagecoach por miedo a un rebrote de Covid-19.

Coachella es uno de los festivales preferidos de las celebridades estadounidenses, el mismo tiene lugar todos los años en la localidad de Indio, California, y dura dos fines de semana seguidos. Este año iba a tener lugar del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril. Ante el brote del coronavirus, la idea fue correr el encuentro para octubre, pero finalmente la noticia ahora es que, por primera vez en 20 años , el festival -que los vecinos querían que no se hiciera- , fue cancelado.

"Nos preocupa los indicios de que el Covid-19 pueda empeorar en el otoño", aseguró el médico Cameron Kaiser, jefe de Salud Pública. Y explicó: "Además eventos como Coachella y Stagecoach se incluirían en la fase 4 del gobernador Newsom, que según él anteriormente requeriría tratamientos o una vacuna para ingresar. Dadas las circunstancias y el potencial proyectado, no me sentiría cómodo para seguir adelante. Estas decisiones no son tomadas a la ligera con el conocimiento de que muchas personas se verán afectadas. Mi primera prioridad es la salud de la comunidad ".

Desde 2001, Coachella une a todo tipo de públicos, con un dresscode particular, hippie y descontracturado, que disfruta además de referentes de la música de diferentes eventos artísticos. Este año, dentro del lineup del festival, se encontraban: Frank Ocean, Rage Against the Machine, Travis Scott, Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, Thom Yorke, Run the Jewels, Danny Elfman, FKA twigs y DaBaby, entre otros.

La industria musical es una de las más golpeadas por las consecuencias de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. En lo que va del año se cancelaron los eventos más importantes que estaban programados . También los recitales más chicos y las giras de los artistas. Muchos se han sumado a los conciertos y a los festivales por streaming; también, a compartir por diferentes redes sociales fragmentos de sus antiguos tour. La virtualidad parece la única forma de estar cerca de sus seguidores hasta que se contenga la pandemia.

En el mundo del espectáculo la situación es similar: desde el cierre temporal de cines a teatros a la cancelación de los premios a lo mejor de la industria, todo está pospuesto o cancelado. Hace poco se confirmó que hasta el festival de Cannes no tendría lugar este 2020.