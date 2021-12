Tras superar un cáncer, Lucio “El Indio” Rojas se presentó en el teatro El Nacional

CÓRDOBA.- Lucio “el Indio” Rojas se presentó en el teatro El Nacional Sancor Seguros. Después de que le detectaran un tumor canceroso en octubre de 2019, fue operado y siguió con el tratamiento.

A los 44 años, Lucio comparte la música y canta solo y con sus hermanos Jorge y Alfredo. “Los Rojas ya son identificados por cómo sonamos”, dice a LA NACION y cuenta que cuando Jorge le dijo que se iba de Los Nocheros no le creyó. Por esos años él era parte de Los Carabajal: “Yo andaba en otra cosa y no le creí hasta que me encontré con él y nos invitó a compartir un proyecto musical. Nunca me había imaginado eso”.

“El Indio” se siente un cantor “de peñas” y por eso, asegura, es un “defensor” de esos lugares. “Hago siempre un esfuerzo para estar en las fiestas populares, en esos espacios te encontrás de una manera diferente, siento que soy libre, que puedo hacer lo que soñaba cuando era chico”. El próximo año “La Peña del Indio”, un clásico de Cosquín, no abrirá. No lo hará porque su creador sabe que no podrá estar muchas noches y entonces, prefiere no hacerla funcionar.

Lucio Rojas superó un cáncer que le detectaron a fines de 2019 SEBASTIAN SALGUERO

Está persuadido de que el punto de inflexión en su carrera fue el Festival de Jesús María de 2018, cuando fue elegido “revelación”. Un año después se repitió la historia en Cosquín. “Llevaba muchos años cantando, pero fueron los espaldarazos como solista -afirma-. Soy un convencido de que no habrá premios más importantes que esos. Cosquín es el lugar donde querés consagrarte como cantor de chacarera, de baguala. Soy un defensor de eso. La música seguro me dará la oportunidad de encontrarme en otros lugares, pero ese era el soñado”.

Rojas esperó el show en El Nacional con mucho entusiasmo y con agradecimiento a las fiestas populares que -dice- le “abrieron la puerta a la avenida Corrientes”. “Mi música es la responsable de estar en ese espacio que no es folklórico”. Pasó otras veces por el Gran Rex y por el Ópera, pero este teatro lo motiva especialmente.

“Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena luchar” es parte de su canción “Nunca es tarde”, que decidió entonar mientras ingresaba al quirófano. Estuvo, por supuesto, en el repertorio que presentó en El Nacional. “El Indio” sostiene que se siente “completamente sano” después de un tratamiento “muy largo, con todos los controles necesarios”.

Los oncólogos le advirtieron que “siempre seré un enfermo en tratamiento” y la música es su aliada. No sólo porque nunca dejó de cantar, sino porque la gente que le permitió conocer o incluso quienes no conoce personalmente, estuvieron “cerca, me dieron energía, luz, oraciones… Fue maravilloso, me ha llevado por lugares y emociones impensables”.

Recuerda su infancia en el monte chaqueño -donde todavía vive su padre, por decisión de él- y sus tiempos de canciones con sus hermanos. Habla con admiración y amor de la familia. A Jorge lo califica como “el abanderado. Le hemos ido siguiendo los pasos. Fue nuestro referente musical pero también como persona y hasta como padre, él que nos cuidaba y sostenía cuando salimos del monte y fuimos a la ciudad”.

Apunta que su hermano y el Chaqueño Palavecino son los referentes musicales de Santa Victoria Este, en el Chaco Salteño: “Hay muchos músicos, pero no cantores. Y ellos también me llevaron hasta Los Carabajal, que andaban buscando una primera voz”.

Los Rojas trabajan siempre para su tierra. “Sabemos que somos referentes pero no podemos creer el lugar que nos han dado. Nunca nos hemos puesto una bandera política, pero en tantos años de lucha, de tratar de cambiar algunas cosas, hemos estado cerca del Estado porque debe estar presente para que la vida allí sea mejor”.