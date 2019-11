Un folclore entre el campo y la ciudad

Gabriel Plaza SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019

Don Olimpio

Nuestra opinión: muy bueno

Mi fortuna: La zafrera, Repechos del guadal; La luminosa, Punay; El hornerito; Mi fortuna; Andando a Gatas; Don Tula, Refugio de soñadores, entre otros

Hace dos años el debut discográfico del ensamble Don Olimpio con el álbum Dueño no tengo fue más que auspicioso. Liderados por el pianista y arreglador Andrés Pilar un notable seleccionado de jóvenes intérpretes conseguían en su debut uno de los mejores discos del año, cruzando un repertorio de temas anónimos y populares del folclore. En su segundo material Mi fortuna, el ensamble profundiza ese camino estético. El álbum no es sólo un ejercicio de la memoria, sino que aporta nuevas ideas a piezas olvidadas como "La zafrera" (grabada por Mercedes Sosa en su primer disco) como la obertura con vientos. Lo mismo sucede con la zamba "Don Tula", una obra de arte de Pepe Núñez, que suena aquí con un aire debusyano, o "Punay", donde interviene el relato de una campesina y un final que hace un guiño a Chico Buarque. Don Olimpio suena ambicioso y las versiones tienen esa carga épica y contemporánea. La paleta tímbrica abarca los vientos, las percusiones, las cuerdas, el piano y el bandoneón.La voz de Nadia Larcher fusiona esos elementos musicales para encender el fuego de los temas. No hay arqueología en esa mirada sobre Yupanqui o Violeta Parra. Don Olimpio, tiene la fuerza de una raíz ancestral que suena a presente.