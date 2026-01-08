Qué pasó con Luciano Castro, qué decía el audio que mandó y quién fue la destinataria

El programa de televisión Puro Show puso al aire este miércoles audios filtrados que Luciano Castro envió a una mujer, Sarah Borrell, que vive en Madrid. Las grabaciones y el testimonio situaron al artista en un escenario de supuesta deslealtad hacia Griselda Siciliani durante su estancia laboral en Europa.

Qué pasó con Luciano Castro

El intérprete viajó a la capital de España durante noviembre para protagonizar la obra de teatro Sansón de las Islas. Durante este periodo fue a un restaurante y entabló un vínculo con una empleada. Según reveló la periodista Fernanda Iglesias, la relación consistió en “citas de corta duración y una comunicación constante” mediante la plataforma WhatsApp.

Se conocieron nuevos audios de Luciano Castro dirigidos a Sarah Borrell

Según la información difundida en la señal eltrece, el actor ocultó su situación sentimental y manifestó su interés por concretar reuniones en su casa. Además, envió una fotografía desde su camarín en la Sala Verde de los Teatros del Canal para validar su identidad frente a la joven. En la imagen aparece solo y con ropa informal.

Los encuentros entre ambos sucedieron en la calle y en el departamento que él alquiló para su estadía. Mientras estos datos tomaron relevancia pública en Argentina este jueves, publicó imágenes de su viaje a Brasil junto a su pareja actual. El vínculo duró apenas unas semanas y terminó cuando el artista regresó a su país de origen tras finalizar sus compromisos sobre las tablas.

El artista compartió imágenes de sus vacaciones en las playas de Brasil junto a Griselda Siciliani

Qué decía el audio que Luciano Castro le mandó a su amante

Los audios que le envió el actor a la europea evidencian una clara intención de verse en persona y concretar una cita:

“Oye Sarah buen día guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo. Nada. Y si después tiene ganas tú me dices y nos vemos . Como tú quieras”.

. Como tú quieras”. “Si mañana curras puedes venir y quedarte a dormir en mi casa . Si mañana te levantas y te vas temprano al curro que estás acá a dos cuadras. Como tú quieres. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien obvio. Vengo guapa, beso ”.

. Si mañana te levantas y te vas temprano al curro que estás acá a dos cuadras. Como tú quieres. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien obvio. ”. “Desde ayer que solo pensé en ti hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo, un beso, verte . No sé dime tú”.

. No sé dime tú”. “Y si no nada, pues nada. Me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tu mañana, si estás currando, si estás paseando, si estás durmiendo. No quiero ser ni un gilipollas ni atosigarte ni molestar. Nada. Me crucé con una mujer guapa y ya”.

Sarah Borrell, la destinataria: quién es y a qué se dedica

La receptora de las grabaciones es una joven de 28 años llamada Sarah Borrell, quien reside en Madrid desde hace cinco meses. Ella posee nacionalidad danesa y cuenta con familiares de origen argentino, lo que facilitó la comprensión del idioma. La mujer trabaja como bailarina y actriz, aunque también se desempeñó como camarera en el establecimiento donde conoció al intérprete argentino.

Borrell relató en una entrevista televisiva que el contacto inicial ocurrió un día de bajas temperaturas cuando el actor pidió un jugo verde en una mesa exterior del comercio. La joven admitió que le pareció atractivo, pero sospechó de su comportamiento cuando él rechazó facilitar su cuenta personal en la red social Instagram. El actor evitó el intercambio de perfiles digitales y prefirió el uso exclusivo de la aplicación de mensajería instantánea.

Sarah Borrell reside en Madrid desde hace cinco meses y se desempeña como bailarina (Instagram @sarah.borrell)

Ella comprendió la magnitud de la fama del sujeto durante un viaje a Dinamarca cuando una amiga le mostró fotografías del actor en el buscador de la red. La entrevistada confirmó que solo hubo un beso y encuentros de apenas 20 minutos de duración que le resultaron desconcertantes. Borrell describió al artista como una persona directa y explicó: la diferencia cultural influyó en su percepción inicial de los hechos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.