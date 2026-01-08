“Desconsolado”: la primera aparición pública de Tommy Lee Jones tras la trágica muerte de su hija

Tommy Lee Jones fue visto por primera vez en público, paseando con su esposa, Dawn Laurel-Jones, tras la sorpresiva muerte de su hija Victoria, de 34 años, ocurrida el primer día del año.

Las imágenes, que fueron tomadas el lunes pasado, muestran al protagonista de Hombres de negro, de 79 años, y su pareja, saliendo de un edificio en San Antonio, Texas. En aquellas fotos, Jones viste una camisa azul a cuadros, pantalones de color beige y zapatillas verdes, y luce una barba de varios días y lentes.

Tommy Lee Jones fue visto en público por primera vez desde el repentino fallecimiento de su hija, Victoria Jone Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Una persona cercana al actor le dijo al Daily Mail el martes pasado que desde la tragedia familiar “no es el de siempre”. “Tommy está desconsolado”, indicó la fuente, y agregó: “Para un tipo duro y que generalmente lo tiene todo bajo control, el estrés de perder a un hijo claramente lo ha golpeado como una tonelada de ladrillos”.

El primer día del año, la hija del actor y su exesposa Kimberlea Cloughley fue encontrada sin vida en un hotel del estado de California. Días más tarde, varios medios dieron cuenta de una llamada al 911 que reveló detalles sobre lo ocurrido.

En aquel mensaje, que fue dado a conocer públicamente por TMZ el viernes pasado, se cataloga el motivo de la urgencia como un “código 3 para sobredosis, cambio de color”. Una sobredosis con un “cambio de color” generalmente se refiere a la cianosis, que es una “decoloración de la piel, los labios o las uñas causada por una falta de oxígeno en la sangre”, según informa Page Six.

Tommy Lee Jones y su hija Victoria Jones en la última edición del Festival Internacional de Tokio Ken Ishii - Getty Images AsiaPac

Inicialmente, Victoria fue encontrada inconsciente en el piso 14 del Hotel Fairmont San Francisco en las primeras horas del día de Año Nuevo. “Estamos profundamente consternados por el incidente ocurrido en el hotel el 1 de enero de 2026. Nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. El equipo del hotel está cooperando activamente y apoyando a las autoridades policiales en el marco de la investigación en curso”, declaró un representante del establecimiento en un comunicado.

Fue otro huésped quien encontró el cuerpo sin vida de la mujer y llamó al personal del hotel. Según informó el Daily Mail, hasta ese momento, se creía que se había emborrachado y perdido el conocimiento.

El departamento de bomberos informó a los medios que recibió maniobras de RCP, pero no hubo reacción. Finalmente, fue declarada muerta, apenas llegaron los paramédicos, a las 2:52 de la madrugada. Las autoridades del Departamento de Policía de San Francisco, a su vez, llegaron a la escena a las 3:14 y el caso les fue entregado para una mayor investigación.

El actor junto a su hija, en 2017 Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

El Daily Mail aseguró que no había indicios de violencia, que no se encontró equipamiento de drogas en el lugar de los hechos y que tampoco parecía tratarse de un suicidio.

Una de las grandes incógnitas que todavía no se lograron develar era si la mujer estaba alojada en el lugar y cómo fue que llegó al piso 14 del lujoso hotel ubicado en la costa oeste de los Estados Unidos.

Victoria era la hija menor del actor y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. El 9 de noviembre de 1982 la entonces pareja le dio la bienvenida a su primer hijo Austin Leonard Jones, y el 3 de septiembre de 1991 a Victoria. Cinco años después firmaron el divorcio. Inspirada por la profesión de su padre, la joven decidió seguir sus pasos y comenzó su carrera actoral a su lado. “Es una buena actriz, tiene su tarjeta del SAG y habla un español impecable”, sostuvo Tommy Lee Jones durante una entrevista con The New Yorker, en 2006.

Padre e hija en la premiere londinense de Stuart Little, en 2002 Dave Hogan - Getty Images Europe

Actuó junto a él en Hombres de negro II (2002), en la serie juvenil One Tree Hill y en Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005), a las órdenes de su padre. Esa experiencia fue crucial para ambos: “Tenía que despertarse a las 5 para filmar sus escenas. Una mañana, no se levantaba de la cama. Le dije ‘cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí”, reveló el director. Pero, su decisión fue revocada por el equipo de producción que, sin que él lo supiera, la despertó y la llevó al set justo a tiempo para su escena.

En 2005 Victoria también apareció en la película Sorry, Haters, protagonizada por Robin Wright y dirigida por Jeff Stanzler. Su último trabajo actoral fue en Deuda de honor un drama de 2014 que su padre dirigió y además coprotagonizó junto a Hilary Swank, Miranda Otto y Grace Gummer. Tras este proyecto, no se sumaron nuevos títulos a su filmografía, por lo que se estima que decidió alejarse de las cámaras.

Actualmente, la investigación sobre su muerte está en manos del Departamento de Policía de San Francisco y de la Oficina del Médico Forense.